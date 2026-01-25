Dansk po měsíční pauze držel Kladno. Zastínil ho ale Kváča, slaví nulu a Liberec je druhý
V říjnu přišel do Kladna jako velká posila do brankoviště, od té chvíle chytal jedenáct zápasů, než se na měsíc usadil na střídačku. Oscar Dansk dostal až v neděli proti Liberci přednost před Adamem Brízgalou a po dlouhé přestávce držel Rytíře dlouho ve hře. Nakonec ho zastínil jeho protějšek. Petr Kváča podruhé v řadě vychytal nulu a Bílí Tygři slavili výhru 2:0. „Líbí se mi, že v sezoně rosteme i takticky, že se nám daří dohrávat zápasy,“ cenil si hostující trenér Jiří Kudrna.
Když naposledy nastoupil do extraligového zápasu, v českých domácnostech se ještě dojídal kapr a bramborový salát po Štědrém dnu. Oscar Dansk na Štěpána nastoupil v Plzni, s týmem musel kousat porážku 0:3. Od té doby ho jeho protějšek Adam Brízgala do klece nepustil. Deset startů proměnil v sedm vítězství a volno dostal až po měsíci.
„Celou sezonu je náš nejlepší hráč. Je zábava sledovat, jak chytá, užívá si to. Zaslouží si to, opravdu tvrdě dře. Je páteří tohohle týmu. Když nehraju, snažím se ho podporovat, jak jen můžu. Máme dobrý vztah, soutěžíme spolu, ale je taky dobrý kamarád,“ chválil kolegu Dansk.
Dlouhá přestávka bez zápasového tempa na něm nebyla vidět. Liberec švédského gólmana hned zasypal střelami, brankář Rytířů měl brzy plné ruce práce. „Cítil jsem se dobře. Přišlo mi, že jsem se dobře dostal do zápasu, měl jsem dobrou podporu. Bylo příjemné zase hrát. Tréninky jsou jedna věc, ale je zábava zase se dostat do akce,“ vyprávěl po utkání.
Plekanec chválil: Chytil toho spoustu
V něm zvládal gólmanský souboj s Petrem Kváčou na druhé straně ledu až do 42. minuty. Pak si kladenští beci nepohlídali Serváce Petrovského a po jeho úspěšném úniku museli dotahovat. Bílí Tygři se posléze uklidnili ještě brankou Adama Najmana po ztrátě Daniela Audetta.
„Chyby se stávají. První gól byl pěkný, vypálil mi to tam. U druhého jsem to mohl zahrát trochu jinak. Ale celkově to bylo slušné,“ hodnotil Dansk. Po návratu do akce pochytal 36 střel a zaslouženě si odnesl cenu pro nejlepšího Rytíře utkání. „Vypořádal se s tím velice dobře. Chytil spoustu šancí, byl jistý. Na to, že v bráně dlouho nestál, byl to od něj velice dobrý zápas,“ přidal se s chválou trenér Tomáš Plekanec.
Sportovně musel uznat, že Liberec vyhrál zaslouženě, přestože šancí bylo hodně na obou stranách. Kladno pohrdlo přesilovkou pět na tři i dalšími klasickými výhodami. „Není to ono, strašně málo střílíme. Nemá to vůbec nějaký směr, je to strašně pomalé. Asi trošku přeházíme složení. Podíváme se na to,“ nastínil domácí kouč ohledně přesilovek.
Hosté zatím opěvovali brankáře Kváču. Reprezentační gólman vychytal druhou nulu v řadě, gól nedostal už 130 minut a devět sekund. V Kladně musel vytáhnout 41 zásahů. „Měli jsme výborného Petra Kváču, který chytil všechny šance soupeře. Určitě má velký podíl, ale je to týmová hra a nula je celého týmu. Kluci odblokovali spoustu střel,“ cenil si trenér Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž