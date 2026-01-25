Zohorna dává hattricky jen Hradci. A s bráchou v týmu. Je i výborný táta, řekl kouč Komety
Před osmi lety, kdy dal Hynek Zohorna svůj první extraligový hattrick do sítě Mountfieldu HK, byl u toho na ledě také Martin Nečas, současná superhvězda NHL. Anebo Michal Gulaši s Filipem Králem, kteří jsou v této sezoně opět jeho spoluhráči. A hradecký soubor v roli oběti. Stejně jako 22. ledna 2017 obstaraly tři góly dnes pětatřicetiletého útočníka brněnskou výhru 4:3. „Hokejistovi to asi víc dojde po kariéře. Teď není čas oslavovat. Pořád se musí bojovat,“ uvedl mazák. „Nejen že je výborný hokejista. Hynek je i výborný člověk, táta a vítězný typ. Takového chcete mít na své straně,“ prohlásil kouč Komety Jiří Horáček.
Když hosté vedli před koncem druhé třetiny 3:1, asi nikdo by si netipnul, že se bude na konci aplaudovat mistrovi za tříbodový triumf a Hynek Zohorna třikrát napne síť za Filipem Novotným. „Hattricků moc nemám, ani ve světě,“ usmál se.
Vrstevníka pokořil na tři různé způsoby. Efektním blafákem, „zvedákem“ zblízka pod horní tyčku a nakonec přízemní ránou z mezikruží. Na ni už rival nenašel odpověď, byť zkoušel dlouhou power play. „Musím pochválit všechny, i mladé kluky, jak celou dobu pracovali,“ uvedl Zohorna.
Při závěrečné děkovačce vsedě na ledě si hrdina bitvy vychutnával svůj velký den s dcerou na klíně. Hattricky nedává ob týden. Tento byl v extralize jeho druhý, v obou případech trpěl stejný soupeř. Na dva zásahy mu přihrál Kristián Pospíšil, hlavně jeho zadovka před trefou na 1:1 byla skvostná. V roce 2017 viděl jeho show „live“ mladší bratr Radim, v tu dobu hráč Komety. Tentokrát mu mohl hned gratulovat nejstarší ze sourozeneckého tria Tomáš, parťák z elitní lajny. Navíc prostřední ze Zohornů v neděli večer překonal hranici sto nastřílených branek v dresu Komety. „Cením si obojího,“ sdělil autor sedmnácti gólů v tomto ročníku.
Článek pokračuje pod infografikou
Prostě krásný příběh. Pro domácí určitě. Hradecké, kteří dali volno gólmanské jedničky Stanislavu Škovránkovi, to zdaleka tolik nedojalo. Emotivní zápas měli dlouho v moci, i díky brilantní Tamášiho teči vedli o dva góly, k tomu neproměnili trestné střílení (Klíma) a více než minutovou přesilovku pět na tři. Ve finále odjeli bez bodu, což je hodně zklamalo.
„Oni měli víc štěstíčka, otočilo se to na jejich stranu,“ mínil útočník Aleš Jergl, jenž ve druhé třetině po odehrání puku krvavě trefil hokejkou do obličeje Andreje Kollára. „Určitě to nebylo úmyslné, vjel mi do hokejky,“ ujišťoval, Sudí přesto nechali hru pokračovat a Jordan Perret využil po Jerglově asistenci nájezd dvou hráčů na gólmana Aleše Stezku.
„Sám jsem se divil, že jedeme dva na nula,“ přiznal nahrávač. Verdikt rozhodčí nezměnili ani po průzkumu videa. „Pracovali jsme každou jednu třetinu, co se nám v předchozích utkáních nedařilo. Šli jsme si, podpořeni výborným Alešem Stezkou, pro vítězství,“ shrnul kouč Jiří Horáček, jenž se svými kolegy v týdenním cyklu maličko změnil zaběhnutý stereotyp. Proti Hradci se to vyplatilo. „Cítili jsme výbornou energii z celé střídačky,“ pochvaloval si.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž