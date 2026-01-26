Když mi doktor řekl, co bude následovat, byla to hrozná zpráva, vypráví Smejkal o pauze
Sedmatřicet kol na marodce, čtyři měsíce bez mistráku kvůli poraněné ruce. Pardubický útočník a reprezentant Jiří Smejkal se naposledy ukázal v sedmém kole, pak musel na operaci s rukou a s vědomím nekonečně dlouhé absence. Návrat do šichty si však osladil, byla to jeho střela, která 27 před koncem třetí třetiny zajistila Dynamu aspoň bod proti Plzni. „Sledovat hokej z tribuny bylo pro mě docela utrpení,“ přiznal útočník po nedělní prohře 3:4p.
Popíšete, jaká byla vaše cesta od zranění po nedělní comeback?
„Já byl už asi deset dní po operaci na ledě. Být tak blízko ke klukům a vlastně tak daleko k návratu do zápasů bylo psychicky hodně náročné. Těšil jsem se moc, měl jsem jen trochu strach, jak bude ruka reagovat. Zaklepu to, bylo to docela dobré. Budu se do toho postupně dostávat, už tam ale byly i nějaké dobré věci.“
Přijít a hned skórovat, zajistit týmu nastavení v hodně těžké bitvě, to povzbudí, ne?
„Určitě. Škoda, že jsme něco nedali už v první třetině, kde jsme měli dvě, tři šance. Ta gólová situace proběhla se štěstím, spousta kluků stála přede mnou, snažil jsem se to prostřelit, asi to někoho trefilo a zapadlo to tam. Následně ve mně vybouchly emoce, vyrovnat bylo moc hezký, fantastický. Jenže pět minut potom jsme dostali gól a zase z nás všechno pozitivní spadlo.“
Nakolik určující byla neproměněná pětiminutová výhoda slepená s dvojnásobnou přesilovkou?
„Vždycky se říká, že když neproměníte pět na tři, nemůžete vyhrát. Měli jsme tam snad deset střel na bránu, moc to z jejich gólmana nevypadávalo, chytal výborně. Díky němu to tady urvali.“
Přepadávaly vás i černé myšlenky při čekání na návrat? Třeba ohledně ztracené herní praxe.
„Popravdě, já s tím zraněním hrál od začátku sezony, udělal jsem si to na posledním tréninku před prvním zápasem, nejdřív jsme mysleli, že to nic není a je to jen naražené. Musel jsem si to ale opíchávat a necítil, že je to dobré. Bolelo mě to i mimo zápasy, zkusili jsme hrát bez opichu, ale takhle to dál nešlo. Než abych se trápil celou sezonu, řekl jsem si, že půjdu na operaci. Když mi pak ale doktor řekl, že budu chybět minimálně čtyři měsíce, byla to hrozná zpráva. Čekal jsem pár týdnů… Předpokládal jsem, že budu hrát až po olympijské přestávce, ale vzal jsem to pozitivně. První dva měsíce práce na ledě byly výborné, ale ve chvíli, kdy začínáte už i střílet a myslíte si, že návrat je blízko, tak to čekání je psychicky náročné. Chcete hrát, ale cítíte, že to tam ještě není. Třetí měsíc pauzy byl nejhorší. Jakmile jsem pak začal naplno s klukama, nemohl jsem se dočkat. Jsem rád, že stihnu ještě pár zápasů před pauzou.“
Zase možná budete čerstvý a plný síly na play off, co říkáte?
„Asi jo, ale osobně jsem radši v pravidelném zápřahu, to naberete zápasovou kondici. Poslední měsíc jsem šestkrát týdně bruslil a stejně jsem teď v první třetině cítil, že jsem zavařený po pár vteřinách, protože k tomu musíte přidat osobní souboje. Přijde mi, že na zápasy nejde natrénovat. Postupem času to ale bylo lepší a lepší.“
Plzeň nechcete do play off, že? Hodně nepříjemný a nebezpečný sok.
„Od půlky minulé sezony to zkonsolidovali, hrají perfektně organizovaně. Plus mají výborného gólmana. Zápas to jasně ukázal. My hráli 90 procent na puku, tlačili jsme a měli šance a oni pak z jedné akce ujeli a dali gól. Ale mně nepřišlo, že je to náhoda. To takhle nemůžete vůbec říct. Trochu jsme se bavili, že nám připomínají Třinec v jejich éře, kdy hráli dobře strukturovaně, ujedou a trefí se. Možná budou strašákem play off. Ale my jsme se taky zlepšili oproti loňsku, dokážeme urvat podobné zápasy, jako byl tenhle.“
Z druhé strany není náhoda, jak říkáte, že jste se z 1:3 na 3:3 dotáhli. To se samo nestane, šli jste si za tím.
„Ano. Co mi ale přišlo z tribuny v době, kdy jsem nehrál, že sice dost často inkasujeme první gól, ale zatímco dřív by se to na nás podepsalo, tak teď nás to spíš nakopne. Ani proti Plzni jsme necítili, že by mužstvo za stavu 1:3 polevilo, spíš jsem vnímal, že je tam pořád velká šance na srovnání.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž