Zimák ŽIVĚ: Reichel trénuje Litvínov! Pardubicím se upsal Sedlák, pokuty na Spartě

Nový šéf realizačního týmu Litvínova Robert Reichel z tribuny sleduje zápas proti Olomouci
Pardubičtí hokejisté slaví gól
Trenéři Sparty po další domácí ztrátě budou hráče pokutovat
Plzenští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
Hokejisté Pardubic slaví výhru na olomouckém ledě
Tipsport extraliga
Podcast Zimák v pondělí v 11.30 vysílá živě proto, aby zhodnotil nejožehavější témata v aktuálním hokejovém dění. Pardubicím se nebývale daří, Sparta zahrozila pokutami a Litvínovu svitla naděje nejen v podobě zapojení legendárního Roberta Reichla do chodu týmu. Řeč padne i o NHL, kde nabral skvělou formu před olympiádou český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. To a mnohem více v sestavě redaktorů deníku Sport a iSportu Patrik Czepiec, Pavel Bárta, Miroslav Horák a Filip Ardon. Dojde i na vaše dotazy.

Nový díl Zimáku ŽIVĚ můžete sledovat také na YouTube

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Brno45184518121:12667
8Sparta42175416128:11065
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc46183223107:13262
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

