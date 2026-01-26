Zimák ŽIVĚ: Reichel trénuje Litvínov! Pardubicím se upsal Sedlák, pokuty na Spartě
Podcast Zimák v pondělí v 11.30 vysílá živě proto, aby zhodnotil nejožehavější témata v aktuálním hokejovém dění. Pardubicím se nebývale daří, Sparta zahrozila pokutami a Litvínovu svitla naděje nejen v podobě zapojení legendárního Roberta Reichla do chodu týmu. Řeč padne i o NHL, kde nabral skvělou formu před olympiádou český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. To a mnohem více v sestavě redaktorů deníku Sport a iSportu Patrik Czepiec, Pavel Bárta, Miroslav Horák a Filip Ardon. Dojde i na vaše dotazy.
Nový díl Zimáku ŽIVĚ můžete sledovat také na YouTube.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž