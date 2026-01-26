Předplatné

ONLINE: Sparta - Olomouc. Vylepší si Pražané v předehrávce tristní domácí bilanci?

ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Hokejisty Sparty po další ztrátě doma čekají pokuty
Sparta slaví výhru
Gólová euforie Sparty
Sparťan Filip Chlapík a Jan Bambula z Karlových Varů v bitce
Sparťan Filip Chlapík a Jan Bambula z Karlových Varů v bitce
Jiří Pospíšil, Jakub Sirota a Martinš Dzierkals na trestné lavici
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty se v předehrávce 46. kola extraligy pokusí vylepšit tristní bilanci v domácích zápasech v této sezoně. Pražané v O2 areně dokázali vyhrát jen 10 z 21 zápasů, horší bilanci před vlastními fanoušky mají jen týmy ze dna soutěže Mladá Boleslav a Litvínov. Proti Hanákům si ale připsali nejvyšší výhru v sezoně - před měsícem vyhráli 7:2. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Utkání Sparta - Olomouc bude první součástí dobročinné akce Sparta vzdává hold, jejíž 17. ročník upozorňuje na následky posttraumatického syndromu. Pražané tradičně nastoupí ve speciální edici dresů.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Brno45184518121:12667
8Sparta42175416128:11065
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc46183223107:13262
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

