Sparta - Olomouc 6:3. Pražané se doma po dvou zápasech zvedli, výhru řídil Shore (2+1)

Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 46. kola extraligy Olomouc 6:3 a po teprve třetí výhře z posledních osmi zápasů se posunuli z osmého na sedmé místo. Třemi body za dva góly a jednu asistenci se na úspěchu podílel kanadský útočník Devin Shore. Jedenáctí Hanáci nenavázali na nedělní výhru v Litvínově 5:3 a připsali si pátou porážku z uplynulých šesti utkání.

Zápasu předcházel ceremoniál k dobročinné akci Sparta vzdává hold, jejíž sedmnáctý ročník upozorňuje na následky posttraumatického syndromu. Pražané nastoupili ve speciální edici dresů a stejně tak tomu bude i ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi. Do O2 arény zavítala šestá nejvyšší návštěva v sezoně 15 146 diváků.

Už po devatenácti sekundách se Sparta radovala z vedení. Řepík po objetí branky vystřelil bekhendem, Machovský jeho pokus vyrazil, ale z dorážky skóroval Shore. V čase 2:35 vedli domácí již o dvě branky. Pysykovu střelu od modré čáry tečoval mimo dosah olomouckého gólmana opět Shore.

Hanáci se ubránili při vyloučení Černého a ve dvanácté minutě snížili. Po Orsavově přihrávce se puk za Kováře odrazil od brusle Fridricha, který byl před brankovištěm v souboji s Pysykem. Vyrovnat mohl z přečíslení Plášek, ale sparťanský gólman zasáhl vyrážečkou.

V čase 17:17 vrátil Spartě dvoubrankový náskok po kombinaci Pysyka a Krejčíka Hyka, který zamířil do odkryté branky a ukončil svůj jedenáct zápasů trvající gólový půst. Gól platil i po trenérské výzvě Olomouce na ofsajd. Čárový sudí Ondráček a Hnát nenašli prokazatelný záběr a Olomouc tak nedostala dvouminutový trest.

V polovině druhé části se dostala Olomouc na kontakt. Anděl za brankou sebral puk Chlapíkovi, našel volného Ministra, který ve svém 47. utkání v extralize oslavil premiérový gól. Sparta mohla odpovědět z přečíslení, ale Špačkovu přihrávku na volného Nováka nepustil Škůrek, který stihl skokem na led puk vypíchnout.

Ve 37. minutě už se domácí radovali. Shore obkroužil útočné pásmo a Chlapík po jeho přihrávce usměrnil puk za Machovského. Hosté se 69 sekund před koncem druhé části radovali ze snížení po Pláškově teči, ale po trenérské výzvě Sparty gól neplatil kvůli předchozímu ofsajdu. Ještě před pauzou našel Chlapík Shorea, ale tomu zabránil v dovršení hattricku Machovský.

Vrátit hosty do hry mohl v závěru přesilové hry při vyloučení Rašky v polovině závěrečné části Vitouch, který zamířil na Hanou na začátku ledna právě ze Sparty, ale Kovář zasáhl. Sparta naopak při trestu Rayena Petrovického uspěla a Krejčík v 52. minutě střelou přes clonu upravil na 5:2.

Za osmnáct sekund zvýšil na čtyřbrankový rozdíl Raška, který poslal za Machovského odražený puk a ukončil své 20 zápasů dlouhé čekání na gól. Výsledek ještě zkorigoval v 54. minutě Doktor, který čekal na trefu také dvacet utkání.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Sparta43185416134:11368
8Brno45184518121:12667
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

