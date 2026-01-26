Sparta - Olomouc 6:3. Pražané vzdali hold a po dvou zápasech se doma zvedli
Ústřední hudba Armády ČR, velkolepá show na ledě, vojáci slaňující ze stropu O2 areny i silné příběhy vojáků, kteří si ve službě prošli peklem. Sparta v pondělí odstartovala sedmnáctý ročník dobročinné akce Sparta vzdává hold, letos s heslem Bolest není slabost. Hráči v unikátních černozlatých dresech doplnili doprovodný program kanonádou a nad Olomoucí zvítězili 6:3. „Bylo načase, abychom zase hráli, jak jsme měli. Poslední dobou to nebylo ono a dostali jsme za uši od managementu,“ přiznal útočník Adam Raška.
Loni upozorňovali v rámci Holdu na nebezpečí kyberšikany, letos věnovala Sparta pozornost posttraumatické stresové poruše. Psychickému onemocnění, které si z nepříjemného zážitku nemusí odnést jen vojáci na frontě. Všem lidem pražský klub vzkázal, že bolest není slabost. O příběh ze svého života se podělil i asistent trenéra Patrik Martinec.
„V roce 2011 jsem v Japonsku prožil jeden z nejhorších životních zážitků. Přišlo zemětřesení, po něm následovala obrovská vlna tsunami. Letiště, na kterém jsme před půl hodinou přistáli, najednou nebylo,“ svěřil se s děsivým zážitkem na sociálních sítích klubu. „Bydlel jsem ve 22. patře a nemohl jsem nastoupit do výtahu. Nemohl jsem si lehnout, nemohl jsem spát. Pravidelně se se mnou všechno třáslo,“ popisoval zkušený kouč, jenž později vyhledal odbornou pomoc ve vojenské nemocnici.
Jemu i dalším obětem PTSD věnovala Sparta jak zápas proti Olomouci, tak nadcházející čtvrteční duel s Mladou Boleslaví. „Chtěli jsme vojákům ukázat, že jsme taky válečníci a bojovníci,“ hlásil po utkání v rozhovoru pro Oneplay trenér Jaroslav Nedvěd.
Hráče vyslal mezi přebarvené mantinely ve speciálních oboustranných dresech, které brzy zažily první radost. Spartě pomohly dva rychlé góly Devina Shorea i dvě rychlé odpovědi na olomoucké snížení. Poprvé mírnil ztrátu bruslí Petr Fridrich, pak se radoval Daniel Ministr.
Kouč hostů litoval: Utekl nám začátek
Domácí měli navíc štěstí při trenérských výzvách. Při té olomoucké sudí nenašli prokazatelný záběr na nepovolený přechod modré čáry, takže trefa Tomáše Hyky platila. V opačné situaci naopak video rozklíčovalo ofsajd a gól Kohoutů smazalo.
„Už mi letos takhle jednoho góla neuznali, takže jsem úplně nevěřil. Ale jak se říká, naděje umírá poslední,“ vykládal Hyka. V sestavě se po změnách propadl s Kristianem Vesalainenem až do čtvrté lajny, povýšení do druhého útoku se dočkal junior Filip Novák. Tempo utkání však určovala hlavně elitní řada Sparty. Shore pošesté během sezony nastřílel dva góly v jednom utkání, navrch přidal parádní přihrávku na čtvrtý gól Filipu Chlapíkovi.
Přestože Olomouc trestala soupeřovy nedorazy v obraně, po dalších dvou inkasovaných brankách už jen mírnila výsledek na konečných 6:3. „Utekl nám začátek. Bohužel, když jsme se dostali na dostřel, Sparta byla schopná nám odskočit,“ litoval asistent hostujícího trenéra Petr Svoboda.
Po pěti dnech bez utkání se Sparta zvedla a teprve podruhé v novém roce brala tři body. Hráče možná nakoply i pokuty, o nichž po posledním duelu mluvil asistent trenéra Valdemar Jiruš. „Nehráli jsme, co jsme měli, nedělali jsme, za co jsme placeni. Došlo to tak daleko, že se to nelíbilo vedení, které zasáhlo. Asi to pomohlo, předvedli jsme super výkon,“ komentoval situaci Adam Raška.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž