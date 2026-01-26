Překvapení v Třinci, z aktivního hráče je trenér. Ještě v lednu dával góly
Měl to být jen záskok. Když Ocelářům před necelými dvěma týdny v Liberci onemocněl asistent trenéra Jiří Raszka, v hubeném realizačním týmu zbyl jen hlavní kouč Boris Žabka. V personální nouzi si vzal k ruce jednoho ze svěřenců – čtyřicetiletého veterána Vladimíra Draveckého. Útočník, který v probíhající základní části zasáhl do 38 utkání, se v suplující roli osvědčil a pokračuje, i když se „kolega“ Raszka uzdravil. „Když nebudu hrát, pomůžu tímto směrem,“ vysvětlil slovenský žolík.
Ještě na počátku nového roku Dravecký gólově rozhodl utkání ve Vítkovicích (2:0) a prosadil se i proti Karlovým Varům (6:3). Dojem, že by si mohl prvními trefami v sezoně křiknout o významnější roli, vzal ovšem rychle za své. Naposledy 11. ledna strávil ve hře minutu a 56 sekund v utkání proti Spartě (5:3). O pět dní později se už hlásil v nepoznané funkci trenéra.
„Je to nová zkušenost. Protože jsem pořád týmový hráč, pomohl jsem Jirkovi, když nebyl zdravotně v pořádku. Jsem za možnost pomoct týmu velmi vděčný a udělám všechno, abychom vyhrávali,“ pronesl protřelý reprezentant, když si v neděli s Českými Budějovicemi při výsledku 2:1 zapsal první skalp jako stratég.
To už měl za sebou čtvrtý takový zápas. Nad tím, že by se trenérské profesi po blížícím se konci aktivní kariéry mohl věnovat, dopředu nepřemýšlel. Nyní mu ovšem příležitost začít spadla do klína. Rodák z Košic vyhrál s Třincem pět mistrovských titulů, pro mužstvo se vždycky uměl rozdat. Pod Javorovým dodnes vzpomínají na jeho famózní zákrok ze zlaté jízdy v roce 2019.
Oceláři tehdy ztráceli v semifinále s Plzní 0:2 na zápasy, když Dravecký v beznadějné situaci ve třetím utkání vyškrábnul puk rukavicí z brankové čáry. Nebýt tohoto zásahu, možná se pět pohárů v řadě ve Slezsku nikdy neurodilo. Když tým v minulosti postihla marodka, nebál se Dravecký nastoupit ani jako obránce. Zvládne zkrátka práci všeho druhu. A momentálně zaskakuje jako trenér.
Ze spoluhráčů svěřenci
„V kabině byly posměšky, ale kariéra není věčná. Uvidím, jestli se pustím tímto směrem. Radíme se s Borisem, komunikujeme, myslím, že to funguje dobře. Nechci nic říkat dopředu, záleží, co přinese zbytek sezony a pak nový ročník. S mužstvem normálně trénuji a připravuji se na každý zápas,“ popsal své zapojení mimo jiné majitel dvou slovenských titulů.
Červenobílé barvy zastupuje od sezony 2014/15, kdy Oceláři shodou okolností přesídlili do nové Werk Areny. Mezi tehdejšími posilami Třince byli třeba Zbyněk Irgl, Aron Chmielewski, Rostislav Klesla nebo Milan Doudera. Dravecký z nich vydržel nejdéle a se 727 odehranými zápasy je po Jiřím Polanském a Martinu Růžičkovi třetím nejvěrnějším hráčem v historii klubu. Z hlediska bodů je i pro svou defenzivní roli „až“ desátý (89+138).
Kabina jeho přechod na střídačku vzala s humorem. „Je to úsměvné, když s námi ještě letos hrál zápasy. Musíme to ovšem respektovat. Roli zvládá s velkou grácií, nemá problém, nestresuje a svou práci dělá v pohodě. Říkal, že trénovat musí, jinak by přibral. Proběhly vtípky, ale spíše na začátku, teď už jsme si zvykli,“ vyprávěl Michal Kovařčík.
V jakém konkrétním složení vstoupí trenérská sestava Ocelářů do příští základní části, je nicméně stále nejasné. Ještě nedávný asistent Boris Žabka převzal volant po Zdeňku Motákovi, který v prosinci dobrovolně rezignoval. Pokračování současného realizačního týmu může záviset na výsledku nadcházejícího play off. O místo se nově hlásí také aktivní hráč, jehož pobyt na ledě přestal být automatickou záležitostí.
NEJVÍC ZÁPASŮ V TŘINCI
|Pořadí
|Hráč
|Zápasy
|1.
|Jiří Polanský (ú)
|918
|2.
|Martin Růžička (ú)
|782*
|3.
|Vladimír Dravecký (ú)
|727*
|4.
|Jan Peterek (ú)
|675
|5.
|Erik Hrňa (ú)
|660
|6.
|Milan Doudera (o)
|563*
*aktivní hráč
