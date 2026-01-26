Kolísavá Verva ztrácí, probudil se snajpr Koblasa: Nejsme blbí, víme kolik bodů je ve hře
Uzdravený David Kaše chyběl od poloviny prosince a vrátil se do sestavy Litvínova, střelecký comeback prožil Petr Koblasa. V neděli se proti hokejistům Olomouce trefil dvakrát, skóroval po dvaceti zápasech a poprvé od 20. listopadu. „Jsem rád za každý gól, snad mi to vlije krev do žil. Čekání na gól nebylo nic příjemného. Zvlášť, když se ode mě čekají. Sezona pro mě není ideální. Mrzí mě, že to nepřišlo trošičku dřív,“ povídal po porážce 3:5 útočník, který se zatím trefil šestkrát.
Kolísavý výkon Litvínova připomínal vrtkavou pohodu probuzeného střelce. Kdykoli se nadechnul, něco se zase pokazilo. Přišlo vyloučení, chyba nebo prostě pech. „Byla tam nedisciplinovanost, ale taky pozitivnější věci. Lepší práce před brankou soupeře, Koblížek (Koblasa) se trefil dvakrát, což je směrem ke zbytku sezony taky dobré. Určitě byla šance zápas srovnat, Olomouc zase měla šance odskočit o víc než dva góly,“ hodnotil trenér Jakub Petr.
Pět branek z osmi padlo za nerovnovážného počtu hráčů na ledě. Verva v početní převaze skórovala dvakrát, jenže při vlastní přesilovce taky branku dostala. Při oslabení Mory dopravil puk do brány tělem Ondřej Matýs. Jeden gól dali Hanáci z nulového úhlu. V závěru při hře bez gólmana zlomil litvínovský bek Petr Šenkeřík hokejku, následoval zásah do opuštěné brány. „Nechci říkat, že ty góly byly smolné. Olomouc hodně střílela, pálila odevšad. Takové branky padají, napadaly tam bohužel nám,“ vracel se Koblasa.
Kouč Petr stál na střídačce sám. Asistent František Ptáček měl trable se zády a chodil o berlích. Nově najatý šéf realizačního týmu Robert Reichel seděl na tribuně, o přestávkách sbíhal do šatny a mluvil k hráčům.
„V kabině je pan Reichel s námi a působí jako vždycky. Nechci to víc rozebírat. Víme, co od nás čeká, on ví, co může čekat od nás. Byl s námi dva roky, dobře nás zná. Těžko na konci sezony budeme něco trénovat, spíš to bude o tom, aby do sebe všechno zapadlo, abychom se sladili,“ pravil litvínovský útočník, který Reichla u týmu zažil v roli asistenta předchozího kouče Karla Mlejnka.
„Je to jeho role,“ řekl o Reichlově působení kouč Petr. „Začali jsme sezonu ve třech (s Michalem Brošem), teď jsme byli dva. Každý přiloží ruku k dílu, každá rada pro hráče i směrem k nám trenérům je dobrá. Probíhá to na denní bázi. Tak to od prvního okamžiku funguje. Všechno proběhlo podle dohody a je to dobře. Jediný problém byl, že kolega Franta Ptáček byl zdravotně indisponován,“ líčil.
Neotřelý model napoprvé úspěch nepřinesl. Po selhání s týmem, který předtím prohrál pět utkání v řadě, Litvínov dál ztrácí na zbytek pelotonu. Do konce základní části mu zbývá sehrát sedm utkání, pořád může získat až 21 bodů. Předposlední Mladá Boleslav má náskok třinácti bodů a jeden zápas k dobru.
„Nejsme úplně blbí, víme, kolik bodů je ve hře a kolik jich ztrácíme. Bude to obrovsky těžké. Body ze zápasů, jako byl ten proti Olomouci, nám hrozně chybí. Plusem je, že jsme vstřelili nějaké góly v přesilovkách, které nám dlouhodobě nejdou. Vždyť my v nich skoro víc gólů dostali, než dali. Jeden i tentokrát… Snad to nebyl jen výstřel,“ prohlásil Koblasa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž