Jandač se v Pardubicích zlobil: Zvláštní režie v poslední třetině, do hokeje to nepatří
Směřovala k hodně cennému tříbodovému triumfu na půdě lídra, druhá Plzeň dokázala první Pardubice vyhazovat z obvyklého rytmu, rozleptávala ofenzivní rejdy Dynama, které se silou vůle dotáhlo k bodu. Druhý bonusový si Indiáni opatřili v nastavení a zvedali ruce po výhře 4:3 v prodloužení. Nedělní extraligový šlágr na východě Čech bavil řadou individuálních výkonů i ocenění hodnou schopností Západočechů deptat hvězdný domácí výběr.
Zároveň měl duel jednu trochu nečekanou tečku. Ve chvíli, kdy vítězové slavili s fanoušky venkovní vítězství a v kabině pouštěli na plné pecky oblíbené songy, trenérský štáb v čele s Josefem Jandačem se znovu díval na záznam koncovky třetí části. Důvod?
Šéfům střídačky se nezdála vyloučení dvou hráčů ve finiši základní hrací doby. Nejprve v 53. minutě odešel na trestnou lavici Ville Petman za hru vysokou holí, v 58. minutě musel ze hry Lukáš Strnad za nedovolené bránění. V prvním případě Roman Červenka využil výhodu a snížil na 2:3, ve druhém domácí zužitkovali tlak nedlouho po přesilovce a při hře šest na pět.
Josef Jandač si po zápase nenechal nespokojenost s verdikty arbitrů pro sebe. „Ve třetí třetině jsme odskočili na 3:1, byli jsme hodně zodpovědní, spolehliví, při hře pět na pět jsme soupeře nepouštěli do šancí, bohužel přišla dvě oslabení, na která jsme se dívali, a to nechci komentovat, protože tohle podle mě do hokeje nepatří,“ spustil nejprve.
Pohled iSport.cz je takový, že při prvém skutku šlo o nevědomé zasažení očního plexi štítu Miguela Tourignyho, sudí však v takových případech polehčující okolnosti málokdy berou v potaz a vylučují. Druhý zákrok je určitě k diskuzi, asi nebudeme daleko od pravdy tvrzením, že „zpomalovací“ zákroky tohoto typu někdy projdou, jindy ne. „Jsem zklamaný z toho, že v poslední třetině byla zvláštní režie, my jsme pět na pět měli parametry, bohužel přišly dvě přesilovky, jednu soupeř využil. Při druhé jsme pak byli trošku rozházení, náš hráč tam doskočil, ale půl minuta chyběla,“ připojil Josef Jandač.
Kouč mlžil: Podívejte se sami
Kouč možná oba zákroky považoval za zbytečné zásahy do hry v utkání, které mělo grády a bylo zajímavé tím, jak se favorit dlouho nemohl prosadit. A podařilo se mu to až ve chvíli, kdy už to možná sami nečekali.
Na doplňující otázku iSport.cz směrem k Josefu Jandačovi, zda obě vyloučení považuje za zákroky, kterých je v utkání víc a ne všechny jsou ohodnoceny dvěma minutami, nechtěl konkrétně odpovědět. „Je to takové mezi řádky, podívejte se na to sami a pak si o tom udělejte obrázek,“ odvětil kouč.
Web iSport.cz požádal o reakci manažera rozhodčích Vladimíra Pešinu, jenž si během pondělí pouštěl nedělní partii ze záznamu. „S Plzní bylo během dne vše vykomunikováno,“ uvedl Pešina.
V každém případě Plzeň zanechala na pardubickém ledě hodně zajímavý dojem. Ve vyřazovací fázi bude patřit k extrémně nechtěným protivníkům. V módu play off nastoupila už v neděli. Hráči překypovali bojovností, houževnatostí, obětavostí a v ofenzivě schopností využít z minima maximum. „Play off je pro nás strašně daleko, nikdo neví, co s týmem udělá olympijská pauza,“ nechtěl kouč Jandač rozebírat šance Indiánů. „Viděli jsme kvalitu Pardubic, vrátili se jim hráči, Smejkal a další, ještě jim chybí Lauko. Zápasy s nimi jsou vždycky těžké, jsou hodně silní na puku. Jsme rádi za dva body, půl minuty nám chybělo ke třem… Na druhou stranu, kdyby nám někdo řekl před utkáním, že si odvezeme dva, budeme spokojení,“ dodal Jandač.
Jeho protějšek Filip Pešán z logických důvodů odmítl tvrdit, že Plzeň se stává problémem Pardubic, byť bodové rozdělení v sezoně (8:4 pro Plzeň) dává srozumitelně najevo, že Západočeši jsou hodně tvrdým oříškem. A nic na tom nemění ani celkový poměr střel na branku 133:77 ve prospěch Dynama.
Jinak řečeno, Plzeň nepotřebuje Dynamo přestřílet, aby si zajistila triumfy. Jde na to jinudy. A úspěšně. „Nemyslím si, že by nám Plzeň neseděla. Má však vynikající mužstvo, hraje nepříjemný hokej, je kvalitní, nesedí nikomu. Ale u nás ji neřešíme nijak speciálně,“ prohlásil Filip Pešán.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž