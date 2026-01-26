Sparta proti Olomouci: pocta Nečasovi (†59), odšpuntovaný Hyka či Shoreova úřadovna
Tohle vítězství potřebovali nejen hokejisté, ale i fanoušci. Sparta výhrou 6:3 nad Olomoucí dopřála svým příznivcům po řadě ztrát a pokutách pro hráče teprve druhou vítěznou radost na domácím hřišti v roce 2026. Děkovat může především skvělému vstupu a zlepšené hře, kterou nejvíc demonstroval první útok v čele s tříbodovým Kanaďanem Devinem Shorem (2+1). V článku iSportu se podívejte, co nabídl zápas věnovaný již 17. ročníku dobročinné akce Sparta vzdává hold.
Vzdání holdu i Nečasovi
Byť byl pondělní zápas věnován především bezpečnostním složkám v rámci 17. ročníku tradiční akce Sparta vzdává hold, Pražané v předzápasovém programu nezapomněli ještě na jednu velkou poctu. Dojemným videem na kostce nad hřištěm O2 areny, uctili památku zesnulého herce a velkého sparťana Pavla Nečase (†59). Hvězda seriálu Okresní přebor, která náhle zemřela minulý rok na Silvestra, se na dobročinném projektu Sparty v minulých letech výrazně podílela svým účinkováním v kampaních či moderací ceremoniálů. „Nezapomeneme. Děkujeme. A vzdáváme hold,“ napsali sparťané k videu na sociálních sítích. Fanoušci na tribuně věnovali Nečasovi potlesk vestoje.
Vitouch poprvé proti „svým“
Ještě předposlední den loňského roku ho mohli fanoušci vidět ve sparťanskému dresu. Po návratu ze Spengler Cupu však David Vitouch už další start za mateřský klub nepřidal. Po více než šesti letech strávených v áčku Sparty se čtyřiadvacetiletý útočník poprvé v kariéře stěhoval. Pražany byl poslán na hostování do Olomouce do konce sezony. Bylo mu rovněž dopředu sděleno, že i vzhledem ke končící smlouvě po sezoně už s jeho službami dál nepočítají. V pondělí se tak rodák z Neratovic poprvé představil v O2 areně jako soupeř. U Hanáků dostává výrazně větší prostor než ve Spartě, kde hrával ve třetí a čtvrté lajně. Vitouchovi ve druhém útoku výrazně narostl ice-time, dostává se do šancí, v přesilovce pořádně zavařil bývalému parťákovi Jakubu Kovářovi. Navíc se už spekuluje, že by měl v klubu zůstat a příští ročník se opět sejít v jednom týmu s mladším bratrem Michalem.
Shore na správném místě
Prostor před brankou by mohli ve Spartě přejmenovat na úřadovnu Devina Shora. Kanadský útočník, který nedávno prodloužil smlouvu s Pražany, přesně ví, na jakých místech v útočném pásmu se má pohybovat, aby byl pro soupeřovu obranu co možná nejnebezpečnější. Výborný vstup sparťanů do zápasu byl především v jeho režii, když 19 sekund po úvodním buly šokoval Hanáky v mezikruží. O více než dvě minuty později clonil před Matějem Machovským, kde přesnou tečí správně nasměroval nahození krajana Marka Pysyka od modré čáry. Shore, jenž si skvěle vedl i na vhazování, k prvnímu hattricku v extralize neměl vůbec daleko, s dalšími pokusy už ale neuspěl. Autor 14 gólů v sezoně tak aspoň ještě přihrál na trefu kapitán Sparty Filipa Chlapíka.
Krejčík odšpuntoval Hyku
21. listopad 2025. Tehdy se Tomáš Hyka naposledy zapsal mezi střelce v sezoně. Od té doby zůstával až do pondělí na gólovém suchu, přelom roku navíc strávil na marodce. Trápení dvaatřicetiletého útočníka, od kterého se v sezoně čekalo mnohem víc, skončilo v první třetině proti Olomouci. Jakub Krejčík si před gólmanem Matějem Machovským našel Hyku, který s perfektním načasováním uklidil puk do branky. O vytouženou trefu ostříleného sparťana málem připravila trenérská výzva Hanáků s upozorněním na možný ofsajd. Rozhodčí ovšem po dlouhém zkoumání situace u videa neprokázali, že by Sparta hrála mimo hru a její vstup do speciálního duelu tak byl díky vedení 3:1 ještě povedenější.
Výhra s výstrahou
Zdá se, že trenéry avizované pokuty hráčům zabraly. Minimálně na herním projevu Sparty bylo od prvních minut vidět, že se něco změnilo. Výběr kouče Jaroslava Nedvěda nenudil, fanoušky až po strop zaplněná O2 arena (15 146 diváků) se po čase opět bavila ofenzivními akcemi. Byť se prohřeškům na ledě úplně nevyhnuli, sparťané si rovněž dávali větší pozor na disciplínu. Nicméně velkou výstrahu představoval v několika případech nijak nehlídaný brankář Jakub Kovář. Hanáci tuto neopatrnost Pražanů třikrát využili, gól Karla Pláška však kvůli ofsajdu neuznalo video. Vítězství je pro Spartu kýžené, neboť z osmi odehraných zápasů v roce 2026 vyhrálo teprve třetí.