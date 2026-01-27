Nedvěd vysvětlil pokuty ve Spartě: Možná to bylo trochu vytržené z kontextu
Naposledy bylo v O2 areně hodně dusno. Sparta neudržela těsný náskok proti Hradci Králové a nakonec padla po nájezdech, asistent trenéra Valdemar Jiruš na tiskové konferenci hovořil o pokutách pro hráče. V pondělí po výhře nad Olomoucí byla nálada o poznání lepší. Hlavní kouč Jaroslav Nedvěd se k tématu sankcí na dotaz webu iSport vrátil. „Možná to bylo trochu vytržené z kontextu. Nevím, jak to bylo podané,“ prohlásil, než se pustil do vysvětlování.
Šlo o další zbytečně ztracené body. Sparta minulé úterý bojovala na domácím ledě s Mountfieldem, ještě pět minut před koncem držela vedení 1:0 a šla si pro tři body. Potvrdit triumf mohla v přesilové hře, jenže krátce po jejím začátku inkasovala a nakonec padla v nájezdech. „Do kabiny velká kritika, že nejsme disciplinovaní a zodpovědní za výsledek. Už budeme pokutovat hráče, protože tohle si nemůžeme dovolit. Stojí nás to body a umístění v tabulce,“ pravil na tiskové konferenci po zápase asistent trenéra Valdemar Jiruš.
Pražané měli po porážce pět dnů bez zápasu, po nich se vrátili vítězně. Proti Olomouci byli dopředu hodně nebezpeční, vzadu ale pořád měli dost okýnek. Výsledkem bylo vítězství 6:3. „Předtím jsme měli náročný program, takže jsme dva dny odpočívali. Pak jsme trénovali a trénovali jsme možná malinko víc než obvykle. Dělali jsme jiné věci, tréninky byly delší,“ popisoval hlavní kouč Jaroslav Nedvěd, jak mužstvo vyplnilo mezeru v hracím programu.
„Měli jsme i posezení. V kabině jsme v jednom prostředí, tak jsme je vytáhli ven mimo kabinu a měli jsme posezení. Věřím, že to padlo na úrodnou půdu,“ dodal.
Fauly z lenosti? Musíme disciplínu zlepšit
Řeč přišla i na zmíněné pokuty a jejich případný účinek na tým. Šéf střídačky musel vysvětlovat, o jakých sankcích konkrétně byla řeč. „Doposud jsme nepoužívali pokuty, které jsou v pokutovém řádu ve smlouvě za nesmyslné fauly. Moment, kdy přetekla trpělivost, byl zápas ve Varech,“ prohlásil Nedvěd.
Při zmíněném utkání proti Energii vyfasovali sparťané v jednu chvíli trest na pět minut a do konce utkání i trest na čtyři minuty. O chvíli později přibyla i klasická dvojka. Domácí se ve výhodě dvakrát trefili, přesto Sparta dokázala ztrátu stáhnout a zvítězila na nájezdy. I tak panovala velká nespokojenost s disciplínou.
„Svítily nám tam čtyři minuty, pět minut, dvě minuty a bylo to jako na divokém západě. Řeklo se, že tyhle nesmyslné fauly se budou trestat i finančně, což se tady vždycky trestalo domluvou a tak dále. Teď si kluci budou muset dávat větší bacha,“ upozorňoval Nedvěd.
„Nikdo jim nevyčítá hru do těla, naopak, chceme, aby hráli do těla, chceme, aby hráli nohama, aby dobruslovali, aby byl kontakt, je to kontaktní sport. Ale fauly z lenosti, dávat někomu krosčeky mimo hru… Budeme muset disciplínu zlepšit. Vzhledem k tomu, jak bychom potřebovali bodovat do konce sezony a pak hrát v play off. Tohle nám nijak šance nezvyšuje,“ zakončil svoje vysvětlování.
Sparta je v tabulce po pondělním vítězství na sedmém místě a na nejlepší čtyřku ztrácí sedm bodů. Pražany sráží výkony doma, kde z 22 utkání vyhráli jen polovinu, a také časté vylučování. V počtu trestných minut jsou sparťané se sumou 580 nejhorší ze všech mužstev. To se podle Nedvěda musí změnit.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž