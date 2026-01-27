Předplatné

Drama v Pardubicích utnul Čerešňák, Motor - Vary 3:6. Plzeň porazila mistra

Hokejová extraliga měla na programu šest zápasů 46. kola. Lídr tabulky Pardubice porazily Kladno až po prodloužení. Mladá Boleslav porazila Litvínov a přeskočila Rytíře. Dramatický byl i souboj o elitní čtyřku, Mountfield HK si poradil s Třincem. Rozjetý Liberec skolil Vítkovice, Plzeň vynulovala mistra z Brna. 

Pardubice - Kladno 2:1p

V Pardubicích se událo drama. Zápas se rozhodl až v prodloužení, a to se šťastným koncem pro Východočechy. Jediné dva góly v normální hrací době rozvlnily síť v prvních šesti minutách. V nastaveném čase rozhodl Peter Čerešňák v čase 60:07 a zaznamenal tak druhý nejrychlejší gól prodloužení v základní části české nejvyšší soutěže. Dynamo vede Tipsport extraligu o deset bodů před druhým Libercem.

Liberec - Vítkovice 6:2

V Liberci opět řádila mladá krev. Tomáš Galvas opět ukázal, co v něm je. Vysoké vítězství podpořil gólem a třemi asistencemi. Bílí Tygři prodloužili vítěznou šňůru už na šest duelů. Vítkovičtí padli už posedmé z posledních osmi zápasů.

Mountfield HK - Třinec 3:0

Hradec Králové po dvou zaváháních znovu bodoval. Tentokráte na východě Čech přivítal Třinec, kterého následně vyprovodil výsledkem 3:0. První gól v hradeckém dresu si zaznamenal do deníčku Steve Moses. Všechny góly padly při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Ve třetí třetině se kvůli faulu kolenem musel z ledu poroučet faulující Marko Daňo, který vyfasoval trest do konce utkání.

Č. Budějovice - K. Vary 3:6

Budějovičtí hokejisté se trápí, do statistik si zapsali už čtvrtou porážku v řadě. Karlovy Vary v Budvar areně měly utkání zcela pod kontrolou. Byly ve vedení už 5:0, snížení Jihočechů zvrat nepřineslo. V závěru skóre korigoval forvard Motoru Tomáš Chlubna, který se trefil poprvé po 100 zápasech.

Plzeň - Kometa 4:0

Plzni se daří, Kometě ne. Západočeši získali třetí vítězství v řadě a na svém ledě dokázali vynulovat mistrovskou Kometu. Indiáni vstřelili dva rychlé góly a Brno se už do utkání nestihlo vrátit. Brno padlo ve třetím klání z posledních čtyř.

Ml. Boleslav - Litvínov 1:0

Důležitá výhra pro Mladou Boleslav. Ta v domácím klání dokázala obrat o všechny body poslední Litvínov a přeskočila v tabulce kladenské Rytíře. Středočeši rozhodli o vítězství jediným gólem, který padl v čase 28:52, a to z hole Tomáše Fořta.

