Drama v Pardubicích utnul Čerešňák, Motor - Vary 3:6. Plzeň porazila mistra
Hokejová extraliga měla na programu šest zápasů 46. kola. Lídr tabulky Pardubice porazily Kladno až po prodloužení. Mladá Boleslav porazila Litvínov a přeskočila Rytíře. Dramatický byl i souboj o elitní čtyřku, Mountfield HK si poradil s Třincem. Rozjetý Liberec skolil Vítkovice, Plzeň vynulovala mistra z Brna.
Pardubice - Kladno 2:1p
V Pardubicích se událo drama. Zápas se rozhodl až v prodloužení, a to se šťastným koncem pro Východočechy. Jediné dva góly v normální hrací době rozvlnily síť v prvních šesti minutách. V nastaveném čase rozhodl Peter Čerešňák v čase 60:07 a zaznamenal tak druhý nejrychlejší gól prodloužení v základní části české nejvyšší soutěže. Dynamo vede Tipsport extraligu o deset bodů před druhým Libercem.
Liberec - Vítkovice 6:2
V Liberci opět řádila mladá krev. Tomáš Galvas opět ukázal, co v něm je. Vysoké vítězství podpořil gólem a třemi asistencemi. Bílí Tygři prodloužili vítěznou šňůru už na šest duelů. Vítkovičtí padli už posedmé z posledních osmi zápasů.
Mountfield HK - Třinec 3:0
Hradec Králové po dvou zaváháních znovu bodoval. Tentokráte na východě Čech přivítal Třinec, kterého následně vyprovodil výsledkem 3:0. První gól v hradeckém dresu si zaznamenal do deníčku Steve Moses. Všechny góly padly při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Ve třetí třetině se kvůli faulu kolenem musel z ledu poroučet faulující Marko Daňo, který vyfasoval trest do konce utkání.
Č. Budějovice - K. Vary 3:6
Budějovičtí hokejisté se trápí, do statistik si zapsali už čtvrtou porážku v řadě. Karlovy Vary v Budvar areně měly utkání zcela pod kontrolou. Byly ve vedení už 5:0, snížení Jihočechů zvrat nepřineslo. V závěru skóre korigoval forvard Motoru Tomáš Chlubna, který se trefil poprvé po 100 zápasech.
Plzeň - Kometa 4:0
Plzni se daří, Kometě ne. Západočeši získali třetí vítězství v řadě a na svém ledě dokázali vynulovat mistrovskou Kometu. Indiáni vstřelili dva rychlé góly a Brno se už do utkání nestihlo vrátit. Brno padlo ve třetím klání z posledních čtyř.
Ml. Boleslav - Litvínov 1:0
Důležitá výhra pro Mladou Boleslav. Ta v domácím klání dokázala obrat o všechny body poslední Litvínov a přeskočila v tabulce kladenské Rytíře. Středočeši rozhodli o vítězství jediným gólem, který padl v čase 28:52, a to z hole Tomáše Fořta.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž