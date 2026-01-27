Předplatné

ONLINE: Dynamo srovnává s Kladnem, Boleslav hraje s Litvínovem. Plzeň - Kometa 2:0

Pardubický Jan Mandát překonává kladenského brankáře Adama Brízgalu
Pardubický Jan Mandát překonává kladenského brankáře Adama BrízgaluZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Pardubický Jan Mandát se raduje z gólu proti Kladnu
Pardubický Jáchym Kondelík před kladenským brankářem Adamem Brízgalou
Dynamo slaví další gól
Kladenská euforie po výhře v prodloužení
Martin Kaut slaví gól proti Kometě s Miguëlem Tourignym
Peter Čerešňák přijímá gratulace po gólu do sítě Komety
Hráči Pardubic se radují
Tipsport extraliga
Hokejová extraliga má dnes na programu šest zápasů 46. kola. Lídr tabulky Pardubice hostí dvanácté Kladno, které v boji o postup do play off potřebuje každý bod. Třináctá Mladá Boleslav hraje s posledním Litvínovem a může Rytíře přeskočit. Dramatický je i souboj o elitní čtyřku, šestý Mountfield HK na svém ledě čelí čtvrtému Třinci. Rozjetý Liberec hostí Vítkovice, do Plzně jede brněnská Kometa. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
20Tipsport1,157,618Detail
LIVE přestávka
01Tipsport5,24,21,6Detail
LIVE 2. třetina
00Tipsport1,953,73,7Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,35,49Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport1,64,25,4Detail
LIVE 1. třetina
20Tipsport1,216,411Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Sparta43185416134:11368
8Brno45184518121:12667
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

