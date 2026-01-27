ONLINE: Pardubice hostí Kladno, Boleslav chce Rytíře přeskočit. Kometa hraje v Plzni

Předplatné

Tipsport extraliga
Hokejová extraliga má dnes na programu šest zápasů 46. kola. Lídr tabulky Pardubice hostí dvanácté Kladno, které v boji o postup do play off potřebuje každý bod. Třináctá Mladá Boleslav hraje s posledním Litvínovem a může Rytíře přeskočit. Dramatický je i souboj o elitní čtyřku, šestý Mountfield HK na svém ledě čelí čtvrtému Třinci. Rozjetý Liberec hostí Vítkovice, do Plzně jede brněnská Kometa. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice45244710145:10287
2Liberec44222614119:10076
3Plzeň44195812121:9275
4Třinec45206316133:11575
5K. Vary44214415116:11075
6Mountfield45188217115:10772
7Sparta43185416134:11368
8Brno45184518121:12667
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice44165419117:12162
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno45145521109:12057
13M. Boleslav4414542190:11856
14Litvínov4511342797:14943
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

