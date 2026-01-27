Z Rytířů už nejsou zmatkaři, Plekanec má systém. Lauko po comebacku nedohrál
Kladno potrápilo lídra, získalo bod za prohru 1:2 v prodloužení. V Pardubicích se projevila změna v systému, který určil Tomáš Plekanec. Hru ale brzdila častá přerušení hry a šancí moc nepřibývalo. Rytíři zapracovali hlavně na defenzivě, projevuje se to na malém počtu obdržených branek. Poprvé v novém roce také nastoupil Jakub Lauko. Podívejte se, co nabídl zápas 46. kola.
Na začátku chyběly centimetry
Kdo ví, jak by utkání vypadalo, kdyby se Dynamo už ve 32. sekundě ujalo vedení. Nemělo k tomu daleko, chyběly jen centimetry. Kondelík a spol. šli na úvodní vhazování s cílem uhlídat letku kolem Daniela Audettea, ale bylo to přesně naopak. Po Brízgalově nepřesvědčivém zákroku se v šanci ocitl Kelemen, jenže puk mu utekl. Volný kotouč pak pohotově zastrkával pod přesunujícího se gólmana Kousal. Branka z toho ale nebyla, rozhodčí si to potvrdili u videa.
Lauko je zpět
Poprvé v roce 2026 šel Jakub Lauko do akce. Od 30. prosince laboroval se zraněním v dolní části těla, jeho návrat navíc v minulém týdnu přibrzdila viróza. Letní posila Dynama se objevila na soupisce v roli třináctého útočníka, do hry však dlouho naskakovala pravidelně. Jednou po boku Sedláka a Červenky, občas vedle Kondelíka s Kelemenem a vůbec nejčastěji v urputné čtvrté lajně. Ve třetí části se k Laukovi sklonil doktor a útočník se poté už na ledě neobjevil.
Ospalé dvě třetiny
Byť v úvodních šesti minutách padly dvě branky, následně toho bylo k vidění proklatě málo. Často se přerušovalo, hře chybělo tempo i spád. Nepomohly tomu ani problémy s časomírou, které se v pardubické enteria areně řešily v závěru úvodní periody. O moc lepší to nebylo ani po přestávce, na spočítání velkých gólových šancí byste si vystačili s jednou rukou. Nadějím Kladna to dlouho vyhovovalo, naopak Dynamo začalo být nervóznější. Rozdělení bodů bylo spravedlivé.
Trpělivé Kladno
Na ledě velkého extraligového favorita podali Rytíři vyzrálý výkon. Dynamo je sice občas zmáčklo, oni ale nikam nespěchali. Když bylo potřeba, kotouč vyhodili na icing. Plekancovo Kladno je jiné, z Rytířů už nejsou zmatkaři a plašani. Není náhoda, že v pěti utkáních před špílem v Pardubicích inkasovali jen šest branek, jejich defenziva je v posledním měsíci daleko vymakanější. Tabulkoví konkurenti Kladna se musí mít na pozoru, včetně Vítkovic nebo Českých Budějovic.
Čerešňákův úder
Největší tlak v utkání si Dynamo vytvořilo v závěru třetí třetiny, kdy pendloval na trestnou lavici hostující obránce Tomek. Tourigny pálil do boční sítě, Gazda od modré minul. Daleko k rozhodujícímu gólu neměli ani Červenka s Kondelíkem. Kladno však obrovský nápor přečkalo a snad i silou vůle utkání dotáhlo k prodloužení. To ale trvalo jen osm sekund. Když si puk převzal slovenský reprezentant Peter Čerešňák, bylo hotovo. Parádně vymetl šibenici.