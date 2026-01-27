Boleslav slaví, naděje Litvínova se opět zmenšila. Zaostáváme za extraligou, zní
Rozhodla jediná akce. Tomáš Fořt ve druhé třetině potrestal zaváhání Nicolase Hlavy a po výsledku 1:0 a posunu na pozice zajišťující předkolo zavládla v Mladé Boleslavi úleva. Litvínov naopak po dalším nezdaru spadl do ještě hlubší jámy a jeho vyhnutí se baráži už je spíše jen v teoretické rovině. „1:0, připadám si jako trenér fotbalový než hokejový. Ale se vší vážností, nemyslím si, že jsme byli horším týmem,“ říkal trenér hostí Jakub Petr.
Byl to moment, který rozhodl o celém utkání. Nicolas Hlava krátce před polovinou zápasu škobrtl ve vlastním pásmu, před obdržením přihrávky stačil vstát zpátky na brusle, ale okamžitě byl pod tlakem dotírajícího Tomáše Fořta. Boleslavský lídr soupeře obral o puk, sám si dojel pro dorážku a poslal kotouč za záda Mateje Tomka. Verva přes urputnou defenzivu Bruslařů Dominika Furcha nepřekonala, domácí už se navýšení nedočkali, ale litovat nemuseli.
Situace už před zápasem byla jasně načrtnutá. Litvínov tabulku uzavíral, na předposlední Bruslaře ztrácel 13 bodů. Kdyby zvítězil, mohl ještě usilovat o posun vzhůru, další porážkou svoje šance citelně srazil. Verva může ve zbytku sezony vybojovat 18 bodů, ale v zádech má pět porážek a před sebou zdánlivě nepřekonatelnou patnáctibodovou propast.
„Vždycky jsme nebrali soupeře nad námi, ale bavili jsme se, kolik je bodů ve hře. To padlo i dneska, že šance pořád žije,“ vyprávěl hostující trenér Petr po utkání. Přesto přiznal, že plán do dalších dnů už je načrtnutý i s ohledem na pravděpodobnou baráž. „Plán je jasný. Je netradičně dlouhá pauza, olympijská přestávka, ale samozřejmě už v kontextu s další pauzou s tím musíme počítat a trenérsky s tím správně naložit,“ prohlásil.
V čem Litvínov zaostává?
Litvínovskou střídačku tentokrát Petr sdílel s novým asistentem Jakubem Petružálkem. Františka Ptáčka vyřadil zdravotní problém, nový impuls se pokusil dodat šampion extraligy z roku 2015. Na lavičce byl aktivní, k hráčům promlouval a hecoval. Ani to ale na body nestačilo. „Tohle budeme potřebovat, energii to mělo. Vrátil jsem se do juniorských let. Někdy jsem to přeháněl, pak jsem to až moc klidnil. Najít zlatou střední cestu není jednoduché,“ říkal na konto nového kolegy Petr.
„Finální fáze, pohotovost, zakončení, druhé šance, hra v brankovišti… V tom zaostáváme za extraligou, a to nás stojí zápasy,“ našel důvody dvaatřicáté porážky v sezoně.
Na straně soupeře zatím zavládla úleva. Boleslav se výhrou posunula o bod před Kladno, rázem drží postup do předkola a má zápas k dobru. „Já osobně jsem se díval pořád dolů. Teď pořád teoreticky možné je, že by nás Litvínov přeskočil, ale už je ta pravděpodobnost menší, takže se můžeme nějakým způsobem dívat nahoru. Ale po téhle sezoně by bylo super, kdyby se nám ještě povedlo předkolo,“ uvědomoval si Fořt.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž