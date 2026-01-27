Fantom Škorvánek nahání Murína a myslí na olympiádu. Švédy a Finy si pouští při kávě
Pan neprůstřelný zase úřadoval. Stanislav Škorvánek si při úterním extraligovém programu proti Třinci (3:0) obstaral osmé čisté konto sezony a zase utekl konkurenci. Ještě jeden naplno vychytaný duel a dožene zlínskou ikonu Igora Murína. „Těch zápasů už není moc,“ ví však hradecká brankářská jednička, že to nebude jednoduché. Hradeckého fantoma od příštího týdne čeká příprava na prvotřídní olympijský turnaj v Miláně.
Jak těžké bylo dojít k poslední nule?
„Bylo to těžší, protože třinečtí hráči jsou velmi zkušení, umí hrát s pukem a zakončit. Důležité tři body pro nás, to je hlavní. Hokej je týmový sport, takže nula neznamená až tolik, ale určitě potěší. Ono to vychází i z našeho stylu hry, kdy je o něco vyšší předpoklad dosáhnout nuly než jinde. Jsem rád, že mi chlapi pomáhají, měli tam kupu důležitých bloků a dobře čistili předbrankový prostor. Občas jsem toho měl i dost, ale podařilo se nám vše ubránit a hlavně vstřelit tři góly.“
Nakolik je důležitá podpora spoluhráčů pro vaše chytání?
„Je to klíčové. Některé zápasy se nám to daří víc, někdy míň, ale všichni se snaží. Teď je každopádně musím pochválit, bylo to z jejich strany velmi dobré.“
V Hradci jste zaznamenal celkově třináctou nulu a vyrovnal krajana Patrika Rybára, jak vám to zní?
„Je to dobrý pocit, ale nedělal bych z toho zase velkou vědu. Sezona se bude rozhodovat až v play off, tam se ukáže, zda byla úspěšná, nebo ne.“
Slovenský rekord v extralize je devět nul v podání Igora Murína, tenhle počin vás musí lákat, ne?
„Těch zápasů už není moc a Ičo je u nás na Slovensku legenda. Bylo by pěkné ho vyrovnat, ale doteď jsem to nevěděl a upřímně, ani se na to nebudu extra soustředit.“
Zanedlouho vypukne olympiáda, na kterou se chystáte. Už ji začínáte mít v hlavě?
„Ano, už je to blízko, máme před sebou poslední ligový zápas, takže myšlenkami občas na Hry zabloudím. Ale naplno se tomu budu věnovat až na začátku kempu.“
Cítíte opravdovou formu?
„Uvidíme, na olympiádě přijedou nejlepší hráči na světě, většina týmů je bude mít. Tohle tady se s tím úplně nedá porovnávat. Uvidí se až na místě. Ale jsem teď s výkony spokojený a věřím, že tam přijedu dobře nastavený. Chci si to užít a zároveň zamakat o co nejlepší výsledek.“
Máte respekt před všemi těmi hvězdnými jmény?
„Mám zdravý respekt. Švédsko i Finsko tam budou mít celé týmy z NHL, proti takovým týmům jsem ještě nehrál. Takže respekt ano, ale zároveň se těším, tohle vás může potkat jednou za život.“
Máte během sezony čas sledovat detailně severské soupeře, kteří vás čekají ve skupině?
„V kabině si ráno pouštíme při kávě highlighty, ale že bych se připravoval víc na konkrétní hráče, to nemůžu říci.“
Jedete se Slovenskem překvapit?
„Určitě. Důležitý bude první zápas po skupině, tam se bude rozhodovat. Věřím, že si vybojujeme dobrou pozici a do prvního kola získáme relativně hratelnějšího soupeře a ne hned ty úplně nejlepší. Kdybychom tenhle zápas vyhráli, pak už bude všechno otevřené.“
Čistá konta v jedné sezoně základní části extraligy
Počet
Brankář (sezona)
11
Tomáš Pöpperle (2013/14)
11
Roman Málek (2002/03)
9
Igor Murín (2003/04)
8
Stanislav Škorvánek (2025/26)
8
Roman Čechmánek (1997/98)
8
Martin Prusek (1996/97)
8
Dušan Salfický (1999/2000)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž