Plzni pomohly dva góly za 30 sekund, Malík má čtvrtou nulu. Sedláček zametl Stezku

Hokejisté Plzně se radují z gólu proti Kometě Brno
Hokejisté Plzně se radují z gólu proti Kometě BrnoZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Brněnský Kristián Pospíšil v utkání proti Plzni
Plzeňský brankář Nick Malík proti Kometě Brno
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek v diskuzi s rozhodčím Jiřím Ondráčkem
Plzeňský Jakub Jeřábek proti Kometě Brno
Brněnský Aleš Stezka inkasuje proti Plzni
Plzeňský Christophe Lalancette se raduje z gólu proti Kometě Brno
Brněnský kapitán Jakub Flek a plzeňský Ville Petman
Kamarádům z rodného Brna řekl, ať na zápas nejezdí. „Nevěděl jsem, jestli budu hrát,“ přiznal plzeňský útočník Ivo Sedláček. Na opačné střídačce stál ale jeho bratr Jan, jeden z kondičních trenérů Komety. Do sestavy pomohl 22letému útočníkovi i disciplinární trest obránce Merežka. Trenéři ho dopsali, ve 3. minutě zasunul kotouč pod Alešem Stezkou a prvním gólem odstartoval indiánský běh za vítězstvím 4:0. Tohle bude mít asi drahé.

Nebyla to vlastně ani střela. Spíš takové pometlo. „Vůbec jsem nemířil. Neodehraju toho tolik, co ostatní kluci, házím to tam ze všech pozic. Vyplatilo se, lebedil si Ivo Sedláček, který skóroval podruhé v sezoně, poprvé začátkem ledna ve Vítkovicích. „Tomu se nedá říkat forma, ale chtěl jsem nějaký gól dát a tohle pro mě byla odměna. Je skvělé, když tribuny skandovaly moje jméno,“ lebedil si.

Brněnský gólman si do té doby sáhl jednou na puk. Záhy kolem něj proletěla šleha Petra Zámorského tak prudká, že se nestačil otočit. Odrazila se od tyče, Mikko Petman byl nejblíž a taky se zorientoval nejrychleji. Od úvodní trefy uběhlo přesně 30 sekund.

„Vždycky pomůže, když vedete 2:0, dodá to klid. Pak už jsme hráli, co jsme chtěli, a dotlačili to na tři body, ještě k tomu s nulou. Oni neměli skoro nic. Párkrát nám nevyšly druhé třetiny, zaměřili jsme se na to, aby nás tam nezavřeli, což se nestalo,“ řekl Zámorský.

Dva slepené góly po vyhraných vhazováních v útočném pásmu  Západočechům pomohly. Plzeň přejela vyhaslou Kometu s přehledem. Nick Malík udržel čtvrtou nula v sezoně a sedmou v extralize celkem. Nejlepší defenziva v nejvyšší soutěži toho Kometě moc nedopřála.

Pospíšil? V Plzni ví, jaký je hráč

„Těžký zápas s těžkým soupeřem. Bez gólu se nevyhraje, pravda je na ledě, a pokud nedáme za osm třetin venku žádný, nemůžeme pomýšlet na vítězství. Navíc darovat pět faulů týmu, který má tak dobré přesilovky, a hrát v oslabení tolik času,“ uvedl její trenér Jiří Horáček.

Kometa se z rychlého direktu vzpamatovala, Stezku dlouho už nic nezaskočilo. S žádnou střelou neměl problém. Až na konci druhé části mu po čtyřech sekundách přesilovky propadla přes skrumáž hráčů střela Villeho Lajunena.

V další početní výhodě se Zámorského rána odrazila od brusle Libora Zábranského. Příspěvek plzeňských obránců byl perfektní. „Taková je taktika do každého zápasu. Říkáme si, že pět hraje dopředu, pět dozadu. Je dobré, že beci stříleli, jsme hlavně rádi za tři body,“ povídal Zámorský.

Nejnebezpečnějším hráčem hostů byl Kristián Pospíšil. Taky hodně vířil emoce, nechyběl snad v žádné strkanici a osazenstvo párkrát podráždil teatrálním kouskem. Ale jako jeden z mála vyzval Nicka Malíka k parádnímu zákroku. „Víme, jaký je hráč. Tohle má skoro každý zápas, moc jsme si ho nevšímali. Věděli jsme o tom. Ne, že by nás rozhodil, ale my jsme si hráli svou hru a on taky,“ vracel se Zámorský. Plzeň vyšla bodově naprázdno jen v jednou z posledních dvanácti utkání. Žije naději na čtvrtfinálovou čtyřku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice46245710147:10389
2Liberec45232614125:10279
3Plzeň45205812125:9278
4K. Vary45224415122:11378
5Třinec46206317133:11875
6Mountfield46198217118:10775
7Sparta43185416134:11368
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12M. Boleslav4515542191:11859
13Kladno46145621110:12258
14Litvínov4611342897:15043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

