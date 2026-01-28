Lákaly ho i Pardubice, ale patriot zůstává. Jsem hrdý Hradečák, hlásí útočník po podpisu
Byly sezony, kdy obě strany přemítaly, zda má další spolupráce smysl. Spojení hradeckého hokeje a Radovana Pavlíka platilo odnepaměti, akorát před pár roky útočník s raketovým pohonem hledal štěstí v Liberci a Kometě. Ne snad, že by extra chtěl, ale situace se tak vyvinula. „To hokej přináší, prošel jsem si tím, vyvíjel jsem se a pak byl rád, jak to tady klaplo po návratu z Brna,“ zmiňuje rok 2022 a trvalý comeback pod Bílou věž. Pro východočeský klub dobře, že se nakonec vrátil, protože borec zraje jako víno. Což potvrzuje i velký zájem konkurence o jeho služby…
U hradeckého rodáka jste vždycky obdivovali kvapík, s jakým lítá po kluzišti, jenže většině trenérů a i některým manažerům nesedělo, že z jeho aktivity neprší body. A když, tak minimálně. Role v nižších formacích, tím pádem nególoví parťáci, absence na přesilovkách i další okolnosti zmrazily plynulý vývoj hokejového expresu. Až v posledních měsících se pohled na Pavlíka výrazně mění. A jsou to právě góly a body, které za to můžou.
A i když u kreativního dravce vždycky ceníte spoustu jiné práce – říká se ji neviditelná nebo černá práce – právě bodový nárůst způsobil jiný pohled na hráče, jenž doposud nikdy nepřelezl cifru deseti sezonních gólů v základní fázi. Dnes je po 43 kolech na 11 trefách, 21 bodech a směle míří za osobním maximem, navíc je výrazně pozitivní (+10) v hodnocení účasti na ledě. Najednou je pro stavitele extraligových týmů mnohem víc atraktivním zbožím než kdy dříve.
A i díky tomu se hokejovým zákulisím neslo, že se na Pavlíka začaly vyptávat velké kluby, podle informací iSportu sondovaly terén i sousední Pardubice. Prý s nabídkou, která zajímavým způsobem překročila dosavadní finanční zvyklosti zanedlouho 28letého křídla. „Něco tam proběhlo, ale já jsem pravý a hrdý Hradečák. Myslím si, že bych to ani neudělal,“ reagoval velký oblíbenec místních fanoušků. „Kluci si dělají srandu, že jsem v sedmadvaceti letech patriot. Ale pro mě je to čest a užívám si to,“ dodává pyšně.
Čekalo se právě, co bude, jak to dopadne. Zda si Mountfield dokáže udržet klíčovou vysokojakostní zbraň. Jakmile přišel v první třetině úterního duelu s Třincem burácející aplaus z tribun při sledování klipu s jeho tváří a ciframi, bylo jasno. Pavlík zůstává!
Nová tříletá dohoda platí do jara 2029. „Celou dobu jsem měl čistou hlavu, věděl jsem od agenta, jak se to jeví a bylo otázkou času, kdy se dohodneme,“ ujistil.
Kdyby to nedopadlo, spousta příznivců hradeckých Lvů by byla nevýslovně zklamaná. Protože Pavlík je v dnešní době synonymem hradeckého sepětí týmu a tribun. „Hradec byl první volba a doufal jsem, že to klapne. Za to jsem nesmírně rád, mám tu rodinu, babičky, dědečky, všechny… Někteří spoluhráči už mí říkali, jak jim budu chybět, ale jsem fakt rád, jak to dopadlo a těším se na další roky tady. Nabídky nějaké byly, za což jsem byl rád, ale myslím, že jsem si vybral správně,“ usmívá se.
Někdejší reprezentant, jenž prošel všemi elitními mládežnickými kategoriemi, může i na jaře rozehrát další národní part. Základ všeho, tedy potřebnou rychlost, má. Navíc ji dokáže zdatně srovnat s manévrováním rukou. Po šesti letech už by zase bylo na čase. Úroveň hry na to má. „Popravdě, nemyslím na to, ale pokud pozvánka přišla, budu jenom rád a vděčný,“ přikývne.
Na co po olympijské pauze začne myslet, to bude play off. Hradec se zase tradičně zařadí mezi otravy největších extraligových organizací. „Ukazujeme to už i v průběhu sezony, zase se budeme muset semknout. Ale to platí i pro poslední zápas před přestávkou v Litvínově, musíme bodovat, abychom se dotáhli do první čtyřky, v níž chceme skončit po základní části. Pak bude důležité dobře trénovat a půjde se na to…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž