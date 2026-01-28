Další debakl a zavřená šatna. Varaďa: Určitě jsem je po vlasech nehladil, to je na prd
V tabulce uplynulých dvaceti extraligových zápasů nenajdete horší tým. Za toto období uhráli vítkovičtí hokejisté jen třiadvacet bodů, což je ještě méně než trápící se České Budějovice nebo poslední Litvínov. Ostatně právě Verva zůstává zatím jediným soupeřem, kterého Ostravané v roce 2026 porazili. Od té doby už zase sbírají porážky, další z mnoha jim uštědřil Liberec. „Nejdůležitější je vyhrát a ne si zahrát,“ zdůraznil Václav Varaďa po debaklu 2:6 na severu Čech.
Není to dobré herně a už vůbec ne výsledkově. V období Vánoc sice Vítkovice šlapaly slušně, jenže od 28. prosince zdolaly jen České Budějovice po nájezdech a v polovině ledna 4:1 Litvínov. Mezitím šestkrát nebodovaly vůbec a třikrát padly v prodloužení.
Přitom s Hradcem Králové, Třincem a Pardubicemi odehrály na přelomu roku víc než solidní partie, poté to ale začalo haprovat. Matné domácí výkony s Plzní a Karlovými Vary korunovali modrobílí výpraskem 1:8 v Kladně. Další pořádný příděl schytali v úterý v Liberci.
„Musím říct, že jsme očekávali, že domácí mají formu. Poslední dva zápasy neobdrželi ani gól. Chtěli jsme do utkání vstoupit dobře, ale zmrazila nás brzká branka, kterou pro nás bylo hrozně důležité vstřelit. V posledních utkáních jsme první gól nebyli schopni dát, v podstatě furt dotahujeme,“ štvalo Václava Varaďu na pozápasové tiskové konferenci.
„I přesto, že jsme si vzápětí vytvořili čtyři pět velmi dobrých příležitostí, které jsme nevyužili, si myslím, že jsme první třetinu odehráli vcelku srdnatě. I když přišlo ve druhé třetině vyloučení, ve kterém jsme obdrželi dva góly, s výsledkem jsme se snažili něco dělat,“ pokračoval kouč.
Přestože Vítkovice prohrávaly v Liberci už 0:4, na rozdíl dvou branek je dostali Marek Kalus s Jindřichem Abdulem. Poslední slovo však měli Liberečtí, kteří si na Rideru vyšlápli poprvé od 28. listopadu 2023.
Konec vítězné série nad Bílými Tygry sice v Ostravě nepotěšil, s ohledem na další okolnosti to ale není nejdůležitější. Pro Vítkovice je daleko horší, že s postupem do předkola play off hazardují čím dál víc. A náhoda to není, na ledě zkrátka předvádějí málo.
„Určitě u nás nepanuje dobrá situace. Je potřeba, aby si hráči řekli spoustu věcí, které je třeba v utkáních mít a jednotu pak na ledě ukázat. Nejdůležitější je vyhrát a ne si zahrát. Po pauze nás čeká pět utkání, u kterých věřím, že to bude lepší,“ uvedl Varaďa.
Po osmé porážce z posledních devíti duelů zůstala vítkovická šatna několik minut zavřená. Jaká slova v ní padla? „Určitě jsme tam nevískali a já je po vlasech nehladil. Neříkal jsem jim ‚to bude dobré, to bude dobré‘. To je na prd, takhle to řeknu. Je to na hovno,“ pověděl Varaďa upřímně.
„Ale prostě i takové zápasy nebo úseky přijdou. Já jsem si to jako hráč prožil, a teď si to prožívá tým. Je třeba se z toho dostat jednoduchými věcmi, hrát semknutě a bojovat. Tohle nás v utkáních trápí, celý autobus hráčů v tom není za jedno. Je fakt velký rozdíl si jít zahrát a jít vyhrát. To je něco, co se do nich neustále snažíme vtlouct. V kabině padaly i takové věci, hráči si řekli x věcí sami mezi sebou,“ doplnil devětačtyřicetiletý trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž