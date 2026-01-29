Předplatné

ONLINE: Dynamo padlo v Třinci, Kladno vede nad Plzní. Sparta - Boleslav 2:0

Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Pardubicím
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti PardubicímZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Pardubický Ondřej Mikliš a třinecký Petr Sikora
Pardubický Jáchym Kondelík před třineckým brankářem Markem Mazancem
Pardubický brankář Malcolm Subban předvádí zákrok proti Třinci
Pardubický Miloš Kelemen v souboji o puk s třineckým Milošem Romanem
Pardubický Patrik Poulíček v souboji s Marianem Adámkem
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Pardubicím
Třinecký Ondřej Kovařčík překonává pardubického brankáře Malcolma Subbana
38
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Souboj pátého Třince s vedoucími Pardubicemi ozdobil 47. kolo hokejové extraligy. Dynamo na ledě Ocelářů padlo těsně 2:3, i tak ale během olympijské přestávky zůstane první. Karlovy Vary a Liberec čeká vzájemný souboj na západě Čech. Sparta hraje s Boleslaví, Kladno hostí Plzeň. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Třinec - Pardubice 3:2

Třinec s Pardubicemi sehrál boj, ve kterém si připsal zaslouženou těsnou výhru za tři body. Během olympijské pauzy budou Oceláři na čtvrtém místě tabulky, Dynamo bude s 89 body jasně prvním celkem. Pod Javorovým vedli domácí už 3:0, ale Východočeši se dokázali vzchopit, ale ne natolik, aby se dotáhly na kýžené vyrovnání.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2Liberec45232614125:10279
3Plzeň45205812125:9278
4Třinec47216317136:12078
5K. Vary45224415122:11378
6Mountfield46198217118:10775
7Sparta43185416134:11368
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12M. Boleslav4515542191:11859
13Kladno46145621110:12258
14Litvínov4611342897:15043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

