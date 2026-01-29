ONLINE: Litvínov míří do baráže! Dynamo padlo v Třinci, Sparta vede nad Boleslaví 3:1
Program pěti zápasů 47. kola hokejové Tipsport extraligy přinesl jistotu Litvínova v barážové účasti po porážce s Hradcem Králové. Dynamo na ledě Ocelářů padlo těsně 2:3, i tak ale během olympijské přestávky zůstane první. Karlovy Vary zvládly první část dvojzápasu proti Liberci. Sparta hraje s Boleslaví, Kladno porazilo Plzeň. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
K. Vary - Liberec 3:2sn
Karlovy Vary uzmuly důležitý fruhý bod v samostatných nájezdech proti Liberci a oba týmy jsou nyní na 80 bodech. Bílí Tygři ztratili vedení 2:0, domácí dokázali srovnat krok. Souboj o druhé místo svedou hned v pátek.
Kladno - Plzeň 4:1
Kladno potřebuje každý bod. Proti Plzni se mu podařilo naplno bodovat. Tomáš Plekanec a spol. nabudili svůj tým nejlépe, jak mohli. Rrytíři se ve druhé periodě dostali do vedení 3:0 a vystrnadili z prostoru tří tyčí plzeňského gólmana Nicka Malíka, kterého nahradil Jan Růžička. Západočeši padli po třech výhrách za sebou, Kladno si připsalo vítězství po dvou porážkách v řadě.
Litvínov - Mountfield HK 3:6
Litvínov si mohl případnou výhrou posílit naději, aby byl před Hrami v Itálii bodově blíže k předposlednímu místu a unikl baráži. To se ale nestalo, a tak Verva si zahraje o udržení v české nejvyšší soutěži. V utkání proti Hradci Králové domácí dokonce otevřeli gólový účet, a to díky Mximu Čajkovičovi. Poté už ale kontrolu nad vývojem klání začali mít hosté, když 86 sekund po vyrovnání přisoudil vedení Mountfieldu Lukáš Radil. Tři body zapsala útočná křídla z první formace Radil (1+2) a Radovan Pavlík (2+1). dva góly měl na kontě i bek T.J. Melancon.
Třinec - Pardubice 3:2
Třinec s Pardubicemi sehrál boj, ve kterém si připsal zaslouženou těsnou výhru za tři body. Během olympijské pauzy budou Oceláři na čtvrtém místě tabulky, Dynamo bude s 89 body jasně prvním celkem. Pod Javorovým vedli domácí už 3:0, ale Východočeši se dokázali vzchopit, ale ne natolik, aby se dotáhly na kýžené vyrovnání.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž