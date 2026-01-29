Předplatné

ONLINE: Třinec - Pardubice 2:0, Hradec otáčí v Litvínově. Sparta hostí Boleslav

Třinecký Ondřej Kovařčík překonává pardubického brankáře Malcolma Subbana
Třinecký Ondřej Kovařčík překonává pardubického brankáře Malcolma SubbanaZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Pardubický Robert Kousal a třinecký Michal Kovařčík
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Pardubicím
Pardubický Tomáš Dvořák a třinecký Miloš Roman v šarvátce
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Pardubicím
Třinecký Marko Daňo a pardubický Daniel Gazda
Pardubický Patrik Poulíček v souboji s Marianem Adámkem
Pardubický kapitán Lukáš Sedlák v diskuzi s Peterem Čerešňákem
Tipsport extraliga
Souboj pátého Třince s vedoucími Pardubicemi ozdobí 47. kolo hokejové extraligy, jež bude posledním před olympijskou přestávkou. Zatímco Dynamo vede s velkým náskokem tabulku, domácí Oceláři ztrácejí tři body na pozici v nejlepší čtyřce. V ní jsou naopak Karlovy Vary a Liberec, které čeká vzájemný souboj na západě Čech. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
20Tipsport1,35,210Detail
LIVE 1. třetina
12Tipsport6,84,81,41Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,53,92,5Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,44,22,4Detail
LIVE
--Tipsport1.54.815.35Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice46245710147:10389
2Liberec45232614125:10279
3Plzeň45205812125:9278
4K. Vary45224415122:11378
5Třinec46206317133:11875
6Mountfield46198217118:10775
7Sparta43185416134:11368
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12M. Boleslav4515542191:11859
13Kladno46145621110:12258
14Litvínov4611342897:15043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

