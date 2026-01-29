ONLINE: Třinec - Pardubice 2:0, Hradec otáčí v Litvínově. Sparta hostí Boleslav
Souboj pátého Třince s vedoucími Pardubicemi ozdobí 47. kolo hokejové extraligy, jež bude posledním před olympijskou přestávkou. Zatímco Dynamo vede s velkým náskokem tabulku, domácí Oceláři ztrácejí tři body na pozici v nejlepší čtyřce. V ní jsou naopak Karlovy Vary a Liberec, které čeká vzájemný souboj na západě Čech. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|46
|24
|5
|7
|10
|147:103
|89
|2
Liberec
|45
|23
|2
|6
|14
|125:102
|79
|3
Plzeň
|45
|20
|5
|8
|12
|125:92
|78
|4
K. Vary
|45
|22
|4
|4
|15
|122:113
|78
|5
Třinec
|46
|20
|6
|3
|17
|133:118
|75
|6
Mountfield
|46
|19
|8
|2
|17
|118:107
|75
|7
Sparta
|43
|18
|5
|4
|16
|134:113
|68
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
M. Boleslav
|45
|15
|5
|4
|21
|91:118
|59
|13
Kladno
|46
|14
|5
|6
|21
|110:122
|58
|14
Litvínov
|46
|11
|3
|4
|28
|97:150
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž