Robins v Kladně dál sní o NHL: To je cíl, říká otevřeně. Kdy poprvé potkal Jágra?
Vrátil se po zranění a hned ve druhém zápase zazářil proti Vítkovicím hattrickem. Tvář kanadského útočníka Tristena Robinse (24) rozzářil úsměv, z něhož se dalo vyčíst, jak mu angažmá v Kladně sedlo. Stěhování se nekoná, informace o odchodu do Švýcarska byla pouhou spekulací. „Když jsem se to doslechl, zrovna jsem seděl na gauči a popíjel skleničku vína. Říkal jsem si, že je to vtipné,“ popisoval nejproduktivnější hráč Rytířů v rozhovoru pro podcast Zimák. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Na draftu do NHL přišel na řadu v roce 2020 už jako 56. v pořadí. Za Sharks posléze odehrál tři zápasy, ale další šance zatím nepřišla. Tristen Robins se rozhodl dojít si pro další příležitost oklikou přes Evropu. „Věděl jsem, že potřebuju nějaký obrat v kariéře. V severní Americe to nešlo tak dobře, jak jsem doufal. Takže jsem chtěl jít na místo, kde by mi dali příležitost ukázat, co dokážu a jak můžu pomoct týmu. Funguje to ohromně,“ rozpovídal Kanaďan v Zimáku.
První sezonu v extralize si užíváte?
„Rozhodně, zatím je to skvělé. Všichni od realizačního týmu přes spoluhráče, fanoušky. Fakt to miluju. Dostal jsem příležitost a to je všechno, co jsem chtěl. Chtěl jsem dostat důvěru, čas na ledě. Jsem opravdu vděčný za všechno, co pro mě Kladno udělalo.“
Máte možnost trénovat pod vedením Tomáše Plekance. Co to pro vás znamená?
„Hodně. Když mi v létě volal a dal mi příležitost sem přijít, bylo opravdu cool slyšet to zrovna od něj. Byl hráč, kterého jsem sledoval a obdivoval, když jsem vyrůstal. Teď ho mít za trenéra je skvělé. Je postava s hromadou znalostí, velký profesionál. Všichni kluci chtějí prostě jít a hrát pro něj.“
Tomáš Plekanec zanechal odkaz Montralu. Platí v Kanadě za velkou osobnost?
„Jasně. Moji prarodiče jsou zarytí fanoušci Canadiens a vždycky se snažili, abychom já a brácha fandili Canadiens. Ale nikdy jsme se nenechali zlomit. Mít tu Plekyho jako trenéra a někoho, s kým můžete mluvit a vyměňovat si nápady, je velmi speciální.“
Komu jste fandil, když jste byl mladší?
„Můj oblíbený tým byl Pittsburgh. Miloval jsem sledovat Crosbyho.“
Jaromíra Jágra jako hráče Penguins si pamatovat nemůžete.
„Jo, možná to bylo dřív, než jsem se narodil. Ale mám na něj vzpomínku