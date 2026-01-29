Kondelík po prohře: Takhle nastoupit prostě nemůžeme. Nemusí hokej vždy jít, když...
Tohle se nesmí stávat. Věta, kterou Jáchym Kondelík (26) zopakoval při hodnocení porážky proti Ocelářům 2:3 hned několikrát. Slabým úvodem bez šťávy Dynamo zjistilo, jaké to je pozdě bycha honit. Směrem do olympijské přestávky mají pardubičtí borci nad čím přemítat. „Nemusí vždycky vycházet hezké nahrávky. Ale musíte vyhrávat souboje, padat po držce do střel, makat. Tím to začíná,“ nadhodil dlouhán z ofenzivy.
Co říct k vašemu nepovedenému vstupu?
„První třetina byla strašná, něco jsme si k ní řekli. Poslední dva zápasy jsme si šli spíš zahrát, než výsledek vydřít. V této fázi sezony je to vlastně play off, první místo nemáme vůbec jisté, všichni za námi sbírají body a tabulka je vyrovnaná. Tohle se nemůže stávat.“
Čím si výpadek vysvětlujete?
„Těžko říct, utkání je hodně, nevymlouvám se, má to tak každej. Sedlo (Lukáš Sedlák) někde říkal, že prostě máte občas zápas, kdy to na vás padne. Nevím, jestli to byl tento zápas, ale jak jsem říkal, nemůže se to stávat.“
Protože soupeř vás nemilosrdně vytrestá…
„Takhle kvalitní tým jako Třinec, když mu dáte pět nebo deset minut v jakékoliv třetině, a hlavně pokud zaspíte ze začátku, tak se to těžko dohání. Když vede o dva góly, málokdy se to člověku povede otočit. Velice kvalitní tým do obrany, málokdy udělají chyby, ještě když prohráváte 0:2 po několika minutách.“
Vyčítáte si neproměněnou příležitost za stavu 0:2?
„Měl jsem šanci do prázdné, takové musím dávat. Mohlo to být 1:2, snížení by bylo dřív, mohlo nás nakopnout. Druhá třetina byla celkově mnohem lepší.“
Přestávka? Situace je stejná pro všechny
Co jste si před jejím začátkem řekli v kabině?
„Bylo toho dost, nechci specifikovat, ale vlastně to, co říkám. Nemůžeme takhle nastoupit do zápasu. Nemusí nám hokej vždycky jít, když je člověk unavenej, nemusí vycházet hezké nahrávky. Ale musíte vyhrávat souboje, padat po držce do střel, makat, tím to začíná. Dělat správně malé věci, což jsme nedělali.“
Jde o varování před blížícím se play off?
„Určitě. Neměli jsme v podstatě špatnou fázi sezony, zápasy předtím byly velice dobré. Je důležité, že si něčím takovým projdeme. Směrem k play off se to nesmí vůbec stávat.“
S jakou formou se vrátíte po olympijské přestávce?
„Uvidíme, je dobře, že máme přípravný turnaj, zůstaneme trošku v zápasovém tempu. Pro nás pro sportovce je těžké být měsíc bez zápasu, pak se do hry člověk těžko dostává. Ale situace bude stejná pro všechny, někomu může pomoct, někomu naopak ublížit, těžko teď soudit. Věřím, že dobře potrénujeme, budeme klukům držet palce na olympiádě.“
Jak berete takto netradiční pauzu osobně?
„V tomto ohledu velmi specifická sezona, nikdy jsem to nezažil. Věřím, že tréninku dáme maximum. Pravidelně se dostaneme do posilovny, těla jsou rozbitý, je důležité něco zvednout a svaly zase trošku posílit. Člověk se pak cítí o trošku líp.“
Cítíte, že musíte nastavit systém tak, aby byly všechny formace nebezpečné, hlavní tíha nestála jen na Sedlákovi s Červenkou?
„Snažíme se dělat, co můžeme, vyhrávat svoje mini zápasy. Kluci dělají body, hrají výborně. Myslím, že náš úkol je dohrávat souboje, dobře forčekovat, soupeře unavit a hrát proti němu nepříjemně. Věřím, že kluci gól nebo dva dají. Musíme je dostávat na buly do útočného pásma.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž