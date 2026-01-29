Facka pro Pardubice: hrozivý vstup a porážka. Začali jsme strašně, věděl kapitán
Pár dnů před olympijskou přestávkou se rozjetý stroj jménem Dynamo zasekl. Jelikož si z posledních tří utkání odvezl pouhé tři body, čtyřtýdenní pauza mu přijde vhod. Teprve druhý bezbodový večer z uplynulých dvaceti klání prožilo Dynamo v Třinci, kde prohrálo 2:3. Především kvůli hrozivému začátku. „Začali jsme strašně. Třinec byl aktivnější, všude byl první, přebrusloval nás a chtěl to zvládnout víc,“ věděl pardubický kapitán Lukáš Sedlák.
V neděli s Plzní honili Pardubičtí dvougólovou ztrátu v závěrečných sedmi minutách. Západočeského soupeře sice jednoznačně přestříleli, vymodlený bod ale uzmuli až v powerplay. O dva dny později tým Filipa Pešána nepřesvědčil, výhra v prodloužení s Kladnem pro něj byla v konečném zúčtování plusová.
Mnohem tvrdší náraz zažily Pardubice ve 47. kole v Třinci. S mančaftem, na který kvůli sériím play off z let 2023 a 2024 nemají zrovna nejpěknější vzpomínky, prohrály podruhé v sezoně. Daleko horší pro ně ovšem bylo, že znovu toho předvedly málo. Hlavně teda v úvodní polovině.
„Utkání z našeho pohledu jednoznačně rozhodl vstup, protože už v osmé minutě jsme prohrávali 0:2. Samozřejmě jsme se snažili s tím něco udělat a myslím si, že se to z části podařilo, ale soupeř hrozil z brejků a měl tam několik samostatných nájezdů. Takže bych řekl, že kvůli vstupu do utkání zasloužená výhra domácích,“ přikývl Pešánův asistent Karel Mlejnek.
Zápasy s Plzní, Kladnem a Třincem zdvihly před jeho týmem varovný prst. V Dynamu si musí uvědomit, že to samo nepůjde. Pardubicím chyběla energie, odhodlání a částečně i bojovnost.
„Asi s vámi souhlasím, ale jak to vždycky chodí, sezona má nějaké fáze. My jsme teď v devíti dnech odehráli pět utkání, hráli jsme obden, takže je možné, že to na nás nějakým způsobem dolehlo. Každý soupeř si je vědom toho, že elementární věci jako bruslení nebo souboje jsou nadřazené všemu,“ uvedl Mlejnek.
Poslední pardubičtí soupeři navíc ukázali, v čem může být Dynamo v klíčové fázi sezony zranitelné. Kladno ho v úterý zaskočilo bojovností nebo vymakanými protiútoky, Oceláři pak kvalitou, chytrostí i bruslením.
„Určitým způsobem jsme dokázali eliminovat sílu soupeře v útočném pásmu a v přesilovkách, ačkoliv jsme v oslabení jeden gól z dorážky dostali. Kluci však předvedli skvělý výkon, bylo tam hodně zablokovaných střel. Poctivý týmový výkon nás dovedl ke třem bodům,“ těšilo třineckého asistenta Jiřího Raszku.
Pardubický prapor znovu držela elitní formace. Nejproduktivnější extraligový hráč Roman Červenka přidal dvě asistence, Lukáš Sedlák přispěl clonou při trefě Daniela Gazdy a druhý gól sám dal.
„Ještě bylo dost času, ale mrzí nás přesilovky ve druhé třetině, kdy jsme měli dobré šance a dobré střely. Jenže nedali jsme z toho branky,“ štvalo Sedláka. „Pak jsme si pomohli přesilovkou až ve třetí třetině. I v powerplay jsme ještě měli čas, ale nevypracovali jsme si žádnou velkou šanci. Soupeř to pak odehrál dobře,“ uznal kapitán.
Dynamu při zápase v Třinci znovu scházeli obránce Libor Hájek s útočníkem Jakubem Laukem, kteří se přitom v úterý vrátili do akce. „Jsou tam zdravotní indispozice v dolní části těla, ale věříme, že to nic vážného nebude,“ odkryl Mlejnek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž