Profesorská Plzeň narazila v Kladně. Ukázalo nám, jak se bojuje, litoval zklamaný kouč
Od chvíle, kdy naposledy na domácím ledě porazili Plzeň, uběhlo loni v říjnu už šest let. Po deseti extraligových nezdarech řekli kladenští hokejisté ve čtvrtek dost. Silného soupeře před vlastními diváky přehráli a po čtyřech pohledných gólech slavili triumf 4:1. Na druhé straně bylo po řadě chyb patrné zklamání. „Kladno vyhrálo zaslouženě a ukázalo nám, jak se bojuje. Jsme zklamaní, že to nebyl náš hokej, hráli jsme profesorsky,“ litoval asistent hostující kouče Jiří Veber.
Pyšní se nejlepší defenzivou v extralize, za zády mají statisticky nejúspěšnějšího brankáře soutěže. V Kladně si ale Plzeň vybrala slabší den. Rytířům nabídla vlastními chybami příležitosti, které domácí trestali. Výsledkem bylo, že gólman Nick Malík už ve 25. minutě střídal a do brány pustil Jana Růžičku.
„Dvakrát jsme si špatně přebrali hráče a bylo tam přečíslení. Z toho dali dva rychlé góly a pak už se jim hrálo s polštářem snáz,“ mrzelo plzeňského obránce Daniela Maláka. „Nejsme na to zvyklí, celou sezonu nám to šlape. Dneska bylo Kladno ve všem lepší,“ dodal zklamaně.
Škoda ještě v prostřední části snížila, když Igor Merežko nachytal Adama Brízgalu, jenže Kladno odehrálo zbytek zápasu s přehledem a v závěru navýšilo po krásné individuální akci Tristena Robinse. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dobře jsme bruslili, povedlo se nám v první třetině proměnit dvě šance. Ve třetí třetině jsme si vedení pohlídali a zaslouženě dovedli zápas do vítězného konce,“ těšilo domácího asistenta Jiřího Burgera.
Vzkaz olympionikovi od fanoušků
„Drželi jsme se herního plánu, proměnili jsme svoje šance. Plzeň má skvělý tým, nahoře v tabulce je z nějakého důvodu. Poslední dobou jsme hráli dobrý hokej a můžeme se poměřovat s každým,“ dodával spokojeně obránce Phil Pietroniro.
Laserovou střelou na 3:0 dodal v zápase Rytířům klid a stylově se rozloučil s týmem před odjezdem na olympijské hry. V Miláně bude reprezentovat domácí výběr. „Znamená to pro mě moc. Je obrovská čest, že mě vybrali a můžu reprezentovat Itálii. Je těžké popsat, jak se na to těším. Bude to úžasný zážitek,“ zářil.
Od fanoušků se už před utkáním dočkal speciálního chorea. „Good Luck Phil“ vzkázali kladenští příznivci produktivnímu kanadsko-italskému zadákovi a vedle vzkazu neopomněli nakreslit olympijské kruhy. „To bylo skvělé. Nejdřív jsem si toho nevšiml a pak mi kluci řekli. Vždycky si vážíme, když pro nás fanoušci udělají něco navíc. Doufám, že si to budu moct nechat. Uvidíme,“ vykládal s úsměvem kladenský olympionik.
Rytíři díky tříbodovému zisku v tabulce opět poskočili před Mladou Boleslav a o dva body drží postup do předkola play off. Během dlouhé pauzy se budou kromě Pietronira musel obejít také bez hlavního kouče Tomáše Plekance, který bude působit na lavičce české reprezentace. „Komplikace to je, ale jsme domluvení, jak bude probíhat komunikace s ním. Nějak to zvládneme. Máme jasně daný program a zatím koukáme na zbylých pět zápasů a na play off ne,“ prozradil Burger.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž