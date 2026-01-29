Předplatné

Profesorská Plzeň narazila v Kladně. Ukázalo nám, jak se bojuje, litoval zklamaný kouč

Robins v Kladně dál sní o NHL: To je cíl, říká otevřeně. Kdy poprvé potkal Jágra? • Zdroj: isport.cz
Kladenský Antonín Melka proti Plzni
Kladenští fanoušci přejí hodně štěstí italskému obránci Philu Pietronirovi na olympiádě
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Kladenský Tomáš Tomek překonává Nicka Malíka v bránně Plzně
Plzeňský brankář Jan Růžička předvádí zákrok proti Kladnu
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Kladenský Niko Ojamäki z Kladna a Ville Lajunen z Plzně
Tipsport extraliga
Od chvíle, kdy naposledy na domácím ledě porazili Plzeň, uběhlo loni v říjnu už šest let. Po deseti extraligových nezdarech řekli kladenští hokejisté ve čtvrtek dost. Silného soupeře před vlastními diváky přehráli a po čtyřech pohledných gólech slavili triumf 4:1. Na druhé straně bylo po řadě chyb patrné zklamání. „Kladno vyhrálo zaslouženě a ukázalo nám, jak se bojuje. Jsme zklamaní, že to nebyl náš hokej, hráli jsme profesorsky,“ litoval asistent hostující kouče Jiří Veber.

Pyšní se nejlepší defenzivou v extralize, za zády mají statisticky nejúspěšnějšího brankáře soutěže. V Kladně si ale Plzeň vybrala slabší den. Rytířům nabídla vlastními chybami příležitosti, které domácí trestali. Výsledkem bylo, že gólman Nick Malík už ve 25. minutě střídal a do brány pustil Jana Růžičku.

„Dvakrát jsme si špatně přebrali hráče a bylo tam přečíslení. Z toho dali dva rychlé góly a pak už se jim hrálo s polštářem snáz,“ mrzelo plzeňského obránce Daniela Maláka. „Nejsme na to zvyklí, celou sezonu nám to šlape. Dneska bylo Kladno ve všem lepší,“ dodal zklamaně.

Škoda ještě v prostřední části snížila, když Igor Merežko nachytal Adama Brízgalu, jenže Kladno odehrálo zbytek zápasu s přehledem a v závěru navýšilo po krásné individuální akci Tristena Robinse. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dobře jsme bruslili, povedlo se nám v první třetině proměnit dvě šance. Ve třetí třetině jsme si vedení pohlídali a zaslouženě dovedli zápas do vítězného konce,“ těšilo domácího asistenta Jiřího Burgera.

Vzkaz olympionikovi od fanoušků

„Drželi jsme se herního plánu, proměnili jsme svoje šance. Plzeň má skvělý tým, nahoře v tabulce je z nějakého důvodu. Poslední dobou jsme hráli dobrý hokej a můžeme se poměřovat s každým,“ dodával spokojeně obránce Phil Pietroniro.

Laserovou střelou na 3:0 dodal v zápase Rytířům klid a stylově se rozloučil s týmem před odjezdem na olympijské hry. V Miláně bude reprezentovat domácí výběr. „Znamená to pro mě moc. Je obrovská čest, že mě vybrali a můžu reprezentovat Itálii. Je těžké popsat, jak se na to těším. Bude to úžasný zážitek,“ zářil.

Kladenští fanoušci přejí hodně štěstí italskému obránci Philu Pietronirovi na olympiádě

Od fanoušků se už před utkáním dočkal speciálního chorea. „Good Luck Phil“ vzkázali kladenští příznivci produktivnímu kanadsko-italskému zadákovi a vedle vzkazu neopomněli nakreslit olympijské kruhy. „To bylo skvělé. Nejdřív jsem si toho nevšiml a pak mi kluci řekli. Vždycky si vážíme, když pro nás fanoušci udělají něco navíc. Doufám, že si to budu moct nechat. Uvidíme,“ vykládal s úsměvem kladenský olympionik.

Rytíři díky tříbodovému zisku v tabulce opět poskočili před Mladou Boleslav a o dva body drží postup do předkola play off. Během dlouhé pauzy se budou kromě Pietronira musel obejít také bez hlavního kouče Tomáše Plekance, který bude působit na lavičce české reprezentace. „Komplikace to je, ale jsme domluvení, jak bude probíhat komunikace s ním. Nějak to zvládneme. Máme jasně daný program a zatím koukáme na zbylých pět zápasů a na play off ne,“ prozradil Burger.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2Liberec46232714127:10580
3K. Vary46225415125:11580
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

