Sparta zvládla další HOLD: 100. gól kapitána. Boleslav se durdila kvůli zlomené hokejce
Tři z pěti hráčů na ledě měli na dresu čtyřku. Jeden z nich, Filip Chlapík dostal nabito, jenže zlomil hokejku. Místo něj dostřídal Martinš Dzierkals a hned se přiřítil do skrumáže před brankou. Po ráně od modré čáry si našel odražený puk a pověsil ho do vikýře. Pražané odskočili o dvě branky, trenéři hostů si vysvětlovali s rozhodčími, jestli kapitán domácích pustil hůl včas. Ale tenhle moment rozhodl, Sparta před 15 923 diváky udolala Mladou Boleslav 4:1 a vyhrála desátý Hold v řadě.
Sváteční duel byl symbolický v tom, že právě proti Bruslařům celý projekt Sparta vzdává hold před 17 lety odstartoval. V pondělí proti Olomouci v něm prodloužila sérii vítězství, proti Mladé Boleslavi přidala další. Největší překážkou byl pro domácí brankář Vojtěch Mokry. Zapotili se a dohrávali v hodně mokrém triku.
„Hold je strašně úžasná akce, co se tady dělá, víme, o co hrajeme a kdo na nás kouká. Pravé bojovníci. Pro nás je důležité se ukázat a vrátit jim trošku radost tím zápasem. Chtěli jsme se dostat do pohody, začít hrát dobře. Pro nás to byly strašně důležité vyhrané zápasy a body. Musíme tam nechat všechno, pak je přestávka, po ní se bude lámat chleba,“ řekl Filip Chlapík.
Po rozbruslení hodil obránce Jakub Krejčík manželce přes plexi památečný puk, ještě než duel vypukl, proběhla čtvrthodinová ceremonie. Od začátku bylo jasné, že Spartu čeká podobně náročná šichta jako posledně proti Olomouci. Tetelící se vzduch rozrazil právě sparťanský kapitán Chlapík. Najel ze střídačky, vzal si kotouč a prostřelil Vojtěcha Mokryho. Byl to jeho 100. zásah v extralize, za jiný klub než Spartu nehrál.
Druhý gól se zkoumal na videu. Dominik Mašín nahazoval od modré čáry, před bránou clonili Devin Shore a 17letý talent Filip Novák. Rozhodčí jeli zkoumat, jestli někdo ze dvou sparťanů nebránil Mokrymu i v něčem jiném než ve výhledu. Mašínova udice si našla cestu čistě, gól byl uznán. „Hodil jsem to na bránu, nějak to tam spadlo. Jsem rád, že jsem mohl pomoct aspoň takhle. Každý zápas chceme vyhrát za tři body, myslím, že tyhle výhry nám hodně pomůžou. Musím v tom pokračovat,“ pousmál se sparťanský bek.
Víc se durdila střídačka hostů po třetím zásahu Sparty v přesilovce. Zdálo se jim, že Chlapík zlomenou hůl nepustil dost rychle. „Ptali jsme se rozhodčího, když hráč zlomí hokejku, jestli by ji měl pustit. Vysvětlení jsme dostali, vše bylo v pořádku,“ upřesnil asistent trenéra Petr Haken.
„Řešilo se, že jsem ji neodhodil hned, naskočil Džerky (Dzierkals) a hned jsme dali gól. Já to ve finále ani neviděl, pro nás důležitý gól. Jel jsem na střídačku, asi trošku se zpožděním, ale velkou vědu bych z toho nedělal,“ prohlásil Chlapík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž