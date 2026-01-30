Předplatné

Kometa - Motor 4:3p. Vary porazily v souboji o druhé místo Liberec, rozhodl Tomek

Sedmnáctiletý Petr Tomek rozhodl v nájezdech
Sedmnáctiletý Petr Tomek rozhodl v nájezdechZdroj: ČTK / Slavomír Kubeš
Brankář Aleš Stezka z Komety zastavuje střelu
Hokejisté Varů slaví gól Petra Tomka
Brněnská euforie po výhře v prodloužení
Zraněný Lukáš Cingel z Brna
Andrej Kollár slaví rozhodující branku s Hynkem Zohornou
Potyčka v duelu Karlovy Vary - Liberec
Brankář Milan Klouček z Českých Budějovic v duelu s Kometou
19
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Do úplného začátku olympijské přestávky zbývá Tipsport extralize odehrát ještě několik zápasů. Brněnská Kometa v dohrávce 21. kola doma porazila v prodloužení 4:3 České Budějovice, které prohrály už páté utkání v řadě. Karlovy Vary stejně jako ve čtvrtek přetlačily Liberec 3:2 na nájezdy. Západočeši se posouvají před svého soupeře na druhé místo.

Kometa - Motor 4:3p

Kometa přetlačila v prodloužení České Budějovice 4:3. V čase 62:05 rozhodl v přesilové hře svým druhým gólem  v zápase Andrej Kollár. Kometa vyhrála čtvrtý domácí duel po sobě, Jihočeši si připsali pátou porážku v řadě.

Karlovy Vary - Liberec 3:2sn

Karlovy Vary stejně jako ve čtvrtek porazily Liberec 3:2 na nájezdy. Západočeši se posouvají před svého soupeře na druhé místo. Gólem a proměněným nájezdem se o výhru domácích postaral sedmnáctiletý Petr Tomek.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE Po prodl.
43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice46165520123:13163
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

