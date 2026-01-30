Předplatné

ONLINE: Kometa - Motor 3:3. Boj o druhé místo, Tomek opět září proti Liberci

Hokejisté Varů slaví gól Petra Tomka
Hokejisté Varů slaví gól Petra TomkaZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
Potyčka v duelu Karlovy Vary - Liberec
Brankář Milan Klouček z Českých Budějovic v duelu s Kometou
Brankář Aleš Stezka z Brna zastavuje střelu
Šarvátku v duelu Motoru proti Kometě
Servác Petrovský se raduje z branky Liberce
Závar před brankou Petra Kváči
Trenér Komety Jiří Horáček
Tipsport extraliga
Do úplného začátku olympijské přestávky zbývá Tipsport extralize odehrát ještě několik zápasů. Brněnská Kometa v dohrávce 21. kola doma hostí České Budějovice, které prohrály čtyři utkání v řadě. Pomoct má na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Karlovy Vary po čtvrteční výhře podruhé v řadě nastupují proti Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
21Tipsport1,3425Detail
LIVE 3. třetina
33Tipsport4,21,546,2Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2Liberec46232714127:10580
3K. Vary46225415125:11580
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno46184519121:13067
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice45165420120:12762
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

