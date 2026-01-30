Předplatné

Jak rozvrátit obranu? Dva beci Komety našli recept. Je to chytrost, líčil Král

Andrej Kollár přijímá gratulace od spoluhráčů po rozhodujícím gólu v prodloužení
Andrej Kollár přijímá gratulace od spoluhráčů po rozhodujícím gólu v prodlouženíZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Andrej Kollár slaví rozhodující branku s Hynkem Zohornou
Tenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.
Trenér Komety Jiří Horáček
Porada rozhodčích u videa v duelu Komety s Motorem
Brankář Aleš Stezka z Brna zastavuje střelu
Zraněný Lukáš Cingel z Brna
Brněnská euforie po výhře v prodloužení
Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
V pozici nejlepšího extraligového střelce vyrazí na olympiádu do Milána český reprezentant a brněnský kapitán Jakub Flek. Jeho 23. trefa v ročníku pomohla Kometě v náročné partii proti Českým Budějovicím k výhře 4:3 v prodloužení. To rozsekl v přesilovce Andrej Kollár, dvougólový střelec večera. Jihočeši prohráli popáté v řadě, ovšem výkonnostně prospěli. „Přijeli sem vyhrát, byl to hokej nahoru dolů,“ vnímal domácí zadák Filip Král.  

Flekův zásah, to už je evergreen. Kometa ovšem představila proti Českým Budějovicím i novou údernou dvojici. Nenápadnou, neboť útočí zezadu. Dvojice špičkových beků Filip Král a Libor Zábranský dvakrát skvěle přečíslila defenzivu Motoru. První akce ještě gólem neskončila, druhá už ano. „Jsou to hrozně šikovní kluci. Některé signály jsou věcí nácviku. Umím to jako bývalý obránce ocenit. Já jsem zdaleka takové úrovně nedosahoval,“ řekl brněnský kouč Jiří Horáček. 

Podle Krále to nebyl výsledek tréninkového drilu. „Vyšlo to z toho, že Libor výborně přečetl situaci a najel si na zadní tyčku. Před buly jsme si to takhle řekli, ale není to nic nacvičeného,“ tvrdil. „Je to chytrost,“ usmál se. 

Šablona byla zdánlivě jednoduchá. Sebevědomý Král se rozjel po levém křídle, útočníci se stáhli do středu a on následně předložil přes celou šířku kluziště k zadní tyči přesnou přihrávku na najetého kolegu Zábranského. Tahle kombinace vyšla dokonale ve 47. minutě, kdy syn majitele klubu zvedl puk pod horní tyčku. Ve druhé třetině to ve složitější situaci nestihl a zblízka vystřelil do Kloučkova betonu. „Podle toho, kolik má Libor gólů, je on ten střelec,“ poznamenal Král, který už se po zranění dostal do formy. „Už jsem v zápasovém rytmu. Jsem rád, jak to teď je,“ ulevil si.       

Kollár katem Motoru

Kometě bylo na ledě často úzko. V první třetině se nechytala, prohrála na střely 4:12 a děkovala brankáři Aleši Stezkovi, že nemusela honit manko. Hosté, jimž se do sestavy vrátili útočníci Bulíř s Kašlíkem a na střídačku si stoupnul k trenérům sportovní manažer Jiří Novotný, lépe bruslili, obratně kombinovali a často stříleli. Zasloužili by si odměnu, ale dlouho ji nedostávali.  

Po kontru naopak dorážel do odkryté klece Andrej Kollár a první bod v extraligové kariéře zapsal teenager Michal Hartl. Novákův brilantní golfák po necelé minutě (a skvělé přihrávce Jana Štencela) opět srovnal skóre, jenže 23 sekund před koncem druhé třetiny si Flek vyměnil kotouč s Adamem Zbořilem na modré a propálil z křídla Milana Kloučka.

Jihočeši si nicméně bod zasloužili a došli si pro něj. V přesilovce se šťastně trefil Brant Harris, od něhož se puk za brankovou čáru víceméně odrazil. Na Zábranského pak zareagoval obránce Štencel, jenž se proti bývalému zaměstnavateli vytáhl dvěma body (1+1). Pokrytí brankoviště si musí domácí přes olympijskou pauzu vyřešit, tady mají velký problém. Proti odhodlanému Motoru kvůli tomu přišli o plnotučnou výhru. 

I dvoubodový zisk je ale hřeje. Jejich hra šla postupně nahoru. Na konci využili čtyřminutového trestu Nicka Olesena za vysokou hůl. K tomu dánský snajpr a olympionik vyfasoval osobní trest za nesportovní chování. Drama dokoukal v civilu za plexisklem za brankou, Kollárův zásah číslo 2 tak viděl hodně zblízka. „Sehráli jsme to velice dobře,“ ocenil trenér Horáček. „Víceméně jsme hráli hokej, jaký jsme chtěli. Přijeli jsme pro vítězství, ale na čtyřicet střel jsme dát víc než tři góly. Bod je málo,“ věděl Štencel, jenž se trefil v každém z posledních tří zápasů. „Takovou sérii jsem asi ještě neměl.“ 

Zatímco Kometu během dlouhé přestávky nečeká žádný přípravný duel, Motor si jeden střihne. První týden nicméně budou borci odpočívat. „Odjedu na nějaké procházky,“ plánoval obránce Král.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice46165520123:13163
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

