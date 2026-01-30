Jak řekl Hubáček, ty vole! Frodl smeknul před Tomkem (17) a chválil Galvase: Hráč jako svině

Předplatné

Sedrnáctiletý Petr Tomek rozhodl v nájezdech
Zdroj: ČTK / Slavomír Kubeš
Brankář Dominik Frodl pochytal během dvou dní všech devět nájezdů Liberce
Brankář Dominik Frodl pochytal během dvou dní všech devět nájezdů Liberce
Brankář Dominik Frodl pochytal během dvou dní všech devět nájezdů Liberce
Potyčka v duelu Karlovy Vary - Liberec
Hokejisté Varů slaví gól Petra Tomka
Servác Petrovský se raduje z branky Liberce
Závar před brankou Petra Kváči
Přinesli kopírku, zapojili jí a brankář Dominik Frodl vyšel na dvojitě vytištěném obrázku jako nájezdový mistr. Podruhé ve dvou dnech smazal karlovarský gólman Liberec v soutěži dovedností a Energie slavila skalp v poměru 3:2. Podruhé se na něm trefou podílel sedmnáctiletý útočník Petr Tomek. „Jak říkal Hubáček v televizi, ty vole!“ pobavil Frodl, majitel 42 zákroků, když připomněl autentickou hlášku ze čtvrtečního vysílání.

Jaká je náhoda, aby dvě utkání ve dvou dnech mezi stejnými soupeři skončila totožným výsledkem?
„To máte pravdu. Ale chtěl bych říct, že oba zápasy byly pro lidi skvělý. Hokej nahoru – dolů, šance na obou stranách. Mělo to úroveň, hrál druhý se třetím. Pro nás samozřejmě nakonec se šťastným koncem.“

Cítil jste se jako v play off?
„Určitě. S kým odehrajete dva zápasy ve dvou dnech? Bylo to vyšperkované ještě tím, že jsme byli sousedy v tabulce.“

Únava na vás nedolehla? Tentokrát jste čelil více než čtyřicítce střel.
„To ani nevím, že jich bylo tolik. Měl jsem předtím zdravotní problémy, týden jsem odpočinul a dal jsem se do kupy. Musel jsem vypnout, abych se zase cítil super. Byly to jedny z nejdůležitějších zápasů sezony, ale čeká nás jich dalších pět po přestávce.“

Jaký je recept do nájezdů, kterých jste za předchozí dva dny pochytal devět z devíti?
„To si nechám pro sebe. (směje se) Nebudu prozrazovat, co dělám a nedělám, i když už jsem to možná někdy říkal. Člověk si musí hlavně věřit. Nechci říkat, že nájezdy jsou o štěstí, to si nemyslím. Občas možná jo, ale z dlouhodobého hlediska jsem rád, že mi vychází.“

Gólem číslo třináct a úspěšným nájezdem se opět blýskl Petr Tomek. Nepřestává udivovat.
„Jak říkal včera Hubáček v televizi: Ty vole! Klobouk dolů. Musím vyzdvihnout ještě jednu věc. Potom, co nám vypadl Bery (Beránek) s Nickem (Jonesem), přišli jsme o jedny z nejdůležitějších hráčů. A on to prostě… Kolik mu je, šestnáct? Sedmnáct! Už? Tak to už není zas tak dobrý.“

Co jste chtěl k Tomkovi dodat? 
„Vzal to zkrátka na sebe. V prvním zápase s Libercem sólem nakopl celý tým a ukazuje, že v sedmnácti letech to na něm může stát.“

Vnímal jste jeho pomyslný souboj s libereckým juniorem Tomášem Galvasem?
„Skvělé pro český hokej. U Galviho, když už tři roky zpátky hrál, tak jsem si říkal, že je s prominutím hráč jako svině. Od začátku byl na ledě vidět, dovolil si na puku a po mistrovství světa juniorů ukázal velikej hype. Jestli mu vydrží, pro český hokej velká pecka, ale jde o začátek cesty. Můžeme si povědět za pár let.“

