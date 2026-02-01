Předplatné

ONLINE: Sparta - České Budějovice 0:0. Pražané hrají o třetí domácí výhru v řadě

Radost hráčů Sparty
Radost hráčů SpartyZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Hokejová Tipsport extraliga se před olympijskou přestávkou loučí předposledním zápasem. Sparta v dohrávce 40. kola od 15.00 hraje proti Českým Budějovicím. Pražané po dvou domácích výhrách v řadě chtějí v O2 areně přidat další a přiblížit se tak elitní čtyřce. Motor se naopak potřebuje nakopnout a zastavit sérii pěti proher za sebou. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

10

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice46165520123:13163
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

