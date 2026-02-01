Předplatné

ONLINE: Sparta - Motor 4:1. Plně využitá přesilovka pět na tři, Shore vstřelil dva góly

Sparťanští hokejisté oslavují první trefu Fina Kristiana Vesalainena (druhý zprava)
Sparťanští hokejisté oslavují první trefu Fina Kristiana Vesalainena (druhý zprava)Zdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Gólman Motoru Milan Klouček inkasuje branku proti Spartě
Hokejisté Sparty oslavují gól proti Českým Budějovicím
Sparťanský bek Mark Pysyk překonává brankáře Motoru Milana Kloučka
Brankář Sparty Josef Kořenář inkasuje gól
Hokejisté Českých Budějovic se radují z gólu
6
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (3)

Hokejová Tipsport extraliga se před olympijskou přestávkou loučí předposledním zápasem. Sparta v dohrávce 40. kola od 15.00 hraje proti Českým Budějovicím. Pražané po dvou domácích výhrách v řadě chtějí v O2 areně přidat další a přiblížit se tak elitní čtyřce. Motor se naopak potřebuje nakopnout a zastavit sérii pěti proher za sebou. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
41

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta44195416138:11471
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice46165520123:13163
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (3)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů