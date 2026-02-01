Raška uspěl v bitce, i když ztrácel 15 centimetrů: Je to i o zkušenostech a šikovnosti
V týmu není od střílení gólů a od útočných kudrlinek. Je mužem na černou práci. Měl by být bojovníkem, který se nebojí ani vyhecovat tým bitkou. Přesně to sparťanský útočník Adam Raška splnil, když se proti budějovickému Motoru při vítězství 4:3 postavil i o hlavu většímu soupeři. „O tom člověk nepřemýšlí. Jenom se snažíte uspět. Jdete do války, a buď vyhrajete vy, nebo soupeř,“ reagoval bývalý hokejista San Jose či Minnesoty, který poslal k zemi obránce Jihočechů Ondřeje Kachyňu.
178 cm vs. 193 cm. Ale Adam Raška se ani patnácticentimetrového rozdílu nelekl a vedl si statečně. Když po vítězné bitce jel na trestnou lavici, stihl pozdravit fanoušky.
Jak se to celé semlelo?
„Vyplynulo to ze hry. Před bránou jsem dostal krosček, nenechal jsem si to líbit. Pak jsme se na sebe koukli a už jsme byli v sobě.“
Co je pro vás víc? Vstřelit gól, nebo vyhrát rvačku?
„Mě to těší stejně. Snažil jsem se nakopnout kluky, protože zrovna v ten moment jsme neměli navrch proti soupeři. Snažil jsem se nakopnout, od toho jsem tady.“
Nezalekl jste se ani soupeře, který byl o patnáct centimetrů vyšší.
„Je to bitka, o tom člověk nepřemýšlí. Jenom se snažíte vyhrát. Jdete do války a buď vyhrajete vy, nebo soupeř.“
Je menší výška handicap, nebo jak se dá nahradit?
„Je to i o zkušenostech, abyste vyhrál, i když je soupeř větší a možná i silnější váhově. Plus samozřejmě o šikovnosti.“
Cestou na trestnou lavici jste ještě hecoval fanoušky.
„Pobavilo je to, emoce k tomu patří, ještě víc je to vtáhne. Týmu to pomohlo, takže bych to viděl jako pozitivní.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Co říkáte na to, že dorazilo přes šestnáct tisíc fanoušků?
„Pro mě je výborný zážitek, že tolik lidí přijde v neděli ve tři. Moc jim děkujeme, že chodí. Já jsem moc rád, že i když se nám nedařilo, pořád chodili. A teď ještě víc. Pro nás je to další motivace.“
Jak byste okomentoval závěr, když soupeř snížil v posledních dvou minutách na 3:4?
„Bohužel, dostali jsme gól, ke konci jsme to udrželi. Pro nás důležité tři body. Dotáhli jsme do vítězného konce, za což jsme rádi. Co víc k tomu říct…“
Co jste si v kabině povídali před třetí částí, když jste vedli 4:1?
„Že musíme hrát zodpovědně, ne šetřit síly, ale hrát pořád tvrdě. Ale chytře. Oni museli… My jsme vedli, oni museli něco navíc. Naštěstí jsme vyhráli. Máme tři důležité body do tabulky, musíme v tom pokrčovat.“
Je pro vás největší motivací stále skončit v TOP čtyřce po základní části?
„Myslíme na nejvyšší příčky. Ale teď v hlavě máme malé cíle, vyhrát zápas od zápasu a uvidíme, kde budeme na konci.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|45
|20
|5
|4
|16
|142:117
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž