Předplatné

ONLINE: Plzeň - Sparta. Poslední duel před pauzou. Hosté útočí na čtvrtou výhru v řadě

Mela před brankou Plzně
Mela před brankou PlzněZdroj: Michal Beranek / Sport
Filip Chlapík se snaží ohrozit branku Plzně
Ostrý střet v duelu Sparty s Plzní
Tomáš Hyka se raduje z branky
Kolize u mantinelu v zápase Plzeň - Sparta
Sparta inkasuje od Plzně druhý gól
Souboj u mantinelu
Plzeňská střídačka
8
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Ještě než si hokejová Tipsport extraliga dá na dva týdny olympijskou přestávku, zbývá ještě odehrát poslední zápas. V dohrávce 36. kola nastupuje čtvrtá Plzeň od 17.30 doma proti sedmé Spartě. Pražané v nabitém uplynulém týdnu vyhráli tři zápasy v řadě a v touze přiblížit se co nejvíc elitní čtyřce chtějí na západě Čech přidat další. Uspějí, nebo jejich sérii zastaví výběr kouče Josefa Jandače? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Liberec47232814129:10881
4Plzeň46205813126:9678
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta45205416142:11774
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů