ONLINE: Plzeň - Sparta. Poslední duel před pauzou. Hosté útočí na čtvrtou výhru v řadě
Ještě než si hokejová Tipsport extraliga dá na dva týdny olympijskou přestávku, zbývá ještě odehrát poslední zápas. V dohrávce 36. kola nastupuje čtvrtá Plzeň od 17.30 doma proti sedmé Spartě. Pražané v nabitém uplynulém týdnu vyhráli tři zápasy v řadě a v touze přiblížit se co nejvíc elitní čtyřce chtějí na západě Čech přidat další. Uspějí, nebo jejich sérii zastaví výběr kouče Josefa Jandače? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|45
|20
|5
|4
|16
|142:117
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž