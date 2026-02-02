Plzeň – Sparta 4:1. Pražané přišli o vítěznou sérii, domácí trestali z přesilovek
Hokejisté Plzně porazili v dohrávce 36. kola extraligy Spartu 4:1 a díky čtvrté výhře z posledních pěti zápasů se posunuli před reprezentační pauzou pro olympijské hry v Miláně ze čtvrtého místa na třetí o skóre před Liberec. Dvěma góly se na tom podílel útočník Adam Měchura. Sedmí Pražané, kteří v neděli doma v dohrávce 40. kola porazili České Budějovice 4:3, neuspěli poprvé po sérii tří výher a jejich ztráta na první čtyřku pro přímý postup do čtvrtfinále se ještě s jedním zápasem k dobru zvýšila na sedm bodů.
Už po 124 sekundách se radovali z vedení hosté z Prahy. Vitouch na útočné modré čáře přihrával Raškovi, který puk nezachytil, ale gólman Malík kotouč při snaze rozehrát hokejkou minul a projel mu mezi betony do branky.
Při vyloučení domácího Villeho Petmana zahrozil v oslabení Lalancette, vzápětí na druhé straně trefil Špaček z pravého kruhu bližší tyč. Po trestech Vesalainena a Kryštofa Hrabíka se Sparta ubránila v dlouhém oslabení včetně šesti sekund ve třech proti pěti.
Ve třinácté minutě už se domácí v početní výhodě po trestu Pražanů za příliš mnoho hráčů na ledě dočkali vyrovnání. Teplý se z hranice levého kruhu trefil k protější tyči. V závěru úvodní části při Chlapíkově vyloučení nejdříve trefil Teplý od modré čáry pravou tyč a pět sekund před pauzou skóroval střelou z levého kruhu Ville Petman.
Ve 27. minutě si Kovář poradil s další střelou Teplého. Při Najmanově vyloučení vytěsnil brankář Sparty ramenem ránu Zámorského a nepostřelil jej ani Lajunen. V polovině druhé části Lalancette uvolnil Měchuru, který vyzrál na Kováře bekhendovým blafákem. Ve 35. minutě po Řepíkově podražení Jeřábka trefil Strnad horní tyč. Sparťanské oslabení se protáhlo na čtyři minuty kvůli Řepíkovu technickému prohřešku při návratu na led, ale skóre se nezměnilo.
Hned v úvodu závěrečné části zahrozil Lalancette. Sparta se snažila tlačit za snížením, ale Plzeň ji do velkých šancí nepouštěla. Malík kryl Pysykovu střelu po Chlapíkově nabídce zpoza branky. V 54. minutě se dostal sám před plzeňského gólmana Kryštof Hrabík, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Na druhé straně vychytal Kovář Lalancettea.
Výsledek ještě dovršil čtrnáct sekund před koncem při power play do prázdné branky Měchura po nabídce od Lalancettea, pro něhož to byla jubilejní 100. asistence v české extralize
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|46
|20
|5
|4
|17
|143:121
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž