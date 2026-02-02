Teplý zažehl oheň. Sparta po třech letech prohrála v Plzni, srazila ji vyloučení
Sociální sítě zaplavily fotky z dovolených, Plzeň se Spartou však před olympijskou přestávkou ještě neměly hotovo. Dohrávka 36. kola nabídla stylové loučení. Zápas ovládli Indiáni. Ano, Pražané hráli třetí zápas ve čtyřech dnech. Jenže je srazila vyloučení. Hraniční, ale taky zbytečná, až bizarní. „Udělali jsme si to těžší víc, než bylo potřeba,“ připustil obránce Ronald Knot. Škodovka dvěma přesilovkovými góly otočila skóre a odrazila se k vítězství 4:1. Doma Spartu porazila po třech letech.
Nick Malík nad pražským týmem ještě nevyhrál. Tenhle zápas pro něj začal zlým snem. Spartu poslala do vedení málo vídaná minela. Michal Vitouch nahodil, gólman Škodovky chtěl hokejkou zamést kotouč do strany. Jenže ho netrefil a puk proplul mezi jeho nohama do branky. Indiáni zůstali nějakou dobu opaření, hosté však nabídnutou šanci nevyužili. Malíkovi jednou pomohla tyč po ráně Michaela Špačka, nic víc nepřišlo.
„Měli bychom solidní šanci tady zvítězit. Bylo to těžké, hráli jsme back to back, ale ztížili si to víc, než bylo potřeba. Zápas jsme nezvládli. Určitě hrála velkou roli oslabení. I když jsme jich spoustu ubránili, neměli jsme čas se dostat do utkání. Dobu, kterou bychom se mohli věnovat ofenzivě, jsme museli bránit ve vlastním pásmu,“ vracel se Knot.
Plzeň měla v první části čtyři přesilovky, ve druhé další tři. První dvě se jí vůbec nepovedly, ale čistého času však hrála v početní převaze 10 minut a 39 sekund, což je nápor, pod jakým by povolily hradby. Sparta jeden z trestů dostala za špatné střídání, jednou se Michal Řepík během návratu na led příliš brzy zapojil do hry, takže byl vykázán znovu. Oslabení ubírala Spartě síly, které pak s přibývajícím časem začínaly scházet.
Teplý ve formě
Adam Měchura přispěl k vítězství dvěma zásahy. Jeden dal za rovnovážného stavu, jeden do opuštěné branky. Ale indiánský oheň zapálil Michal Teplý, v posledních týdnech nejžhavější borec v plzeňském táboře. V lednu posbíral třináct bodů. Se sparťanem Filipem Chlapíkem byl druhým nejproduktivnějším hráčem prvního měsíce roku, o bod za pardubickým Romanem Červenkou. Únor načal Teplý dalšími dvěma zápisy za gól a asistenci.
Nejprve z jedničky v přesilovce ukázkově trefil a vyrovnal. Při další výhodě nahrál do stejného místa na kruhu Villemu Petmanovi, který šest sekund před koncem první části poslal Plzeň do vedení. Jednou pálil pravák, podruhé levák, poprvé šel kotouč na zadní tyč, potom na přední. Zápas se překulil na stranu Plzně.
„Dostali jsme na začátku smolný gól, ale měli jsme několik přesilovek a dvě využili. Ve druhé třetině jsme dali důležitou třetí branku a pak dobře bránili. Naštěstí jsme vyhráli. Všichni jsme věděli, že to bude hrozně důležitý zápas. Oni jich hráli o pár míň, a kdyby zvítězili, mohli by se nás ještě dotáhnout. Ve hře je víc týmů, rozdíly jsou malé, ale byli jsme připravení a tři body jsou nesmírně důležité,“ prohlásil Teplý.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|46
|20
|5
|4
|17
|143:121
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž