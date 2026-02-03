Předplatné

Kdo přijde po Tomkovi? Největší talenti extraligy, kteří můžou v příští sezoně prorazit

19
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Je to úkaz, jaký se v hokejové Tipsport extralize neobjevil od Jiřího Hudlera. Karlovarský Petr Tomek v 17 letech zásobuje Energii brankami, jako mladý teenager už jich dal třináct. Kdo ovšem bude v Česku následovníkem úkazu ze západních Čech? Web iSport vybral a přiblížil jména šesti hráčů do 19 let, kteří by se mohli v příštím ročníku uchytit mezi muži a utrhnout si své místo podobně jako útočník klubu z lázeňského města.

Michal Hartl

  • 16 let

  • útočník

  • Kometa Brno

Na posledním Hlinka Gretzky Cupu zrovna nezářil, to ho ale pohltila síla očekávání ze strany veřejnosti a taky se svezl s bezkrevným českým výkonem. Zato v mužském výběru Komety nemá co ztratit, a podle toho taky hraje. V jeho projevu je patrná lehkost, v šestnácti letech už v extralize zapsal premiérový bod. Mezi juniory dal devatenáct gólů a dvanáct asistencí za 27 utkání.

Šimon Fasner

  • 18 let

  • útočník

  • Vítkovice

Zaujal hned při premiéře v dospělé extralize, když si rovnou připsal branku. V aktuálním ročníku přidal další dvě a klub z Ostravy u něj uplatnil opci. Než ovšem nevysoký útočník začne sbírat výraznější vytížení, chvíli si počká. Při letošní vítkovické marodce odehrál nejvíc ke čtrnácti minutám, stihl jedenáct utkání. Do budoucna může být pro modrobílé zajímavým talentem.

Matěj Tománek

  • 17 let

  • útočník

  • Plzeň

Další produkt vynikající plzeňské akademie. Jen je stejně jako u Adama Benáka škoda, že Tománkovi někdo nedal něco do pití, aby nabral aspoň deset čísel výšky. Se 172 centimetry je přesto nejproduktivnějším dorostencem v juniorské extralize (14+19 ve 31 zápasech) a v předchozím ročníku si podmanil dorosteneckou soutěž 70 body za 40 utkání. Bude to stačit na muže?

Lukáš Kachlíř

  • 16 let

  • obránce

  • Liberec

Nejzábavnější český hráč na loňském Hlinka Gretzky Cupu. S pukem si coby méně urostlý obránce náramně dovolil, hlavy dokázal zamotat i Kanaďanům. Liberecký trenér Jaroslav Kudrna v případě odchovance Havlíčkova Brodu prokázal odvahu, když Kachlíře už třináctkrát nasadil v A-týmu. Přitom si v zadních řadách vydržoval i mladou naději Tomáše Galvase, jen o tři roky staršího borce.

Filip Novák

  • 17 let

  • útočník

  • Sparta

Předloni v červnu s Pražany podepsal první profesionální kontrakt, starty začal sbírat od tohoto ročníku, kdy střídá Spartu s partnerskými Litoměřicemi v první lize. Na bod ještě čeká, naposledy proti Motoru odehrál 11 minut a 40 sekund v solidním tempu. Ještě většího zápřahu se dočkal v Lize mistrů, v níž Sparta mohla šetřit své největší opory a dát prostor právě mladíkům.

Jakub Lev

  • 18 let

  • útočník

  • České Budějovice

Jmenovec zkušeného plzeňského útočníka, avšak bez rodinné vazby. V juniorce Motoru plnil roli asistenta i kapitána, aktuální ročník mu vynesl 46 bodů (16+30) ve 40 kláních. Dobrý výkaz, který dalšímu z party nepříliš vzrostlých nadějí zajistil šest zářezů za áčko, když České Budějovice hasily personální nouze. To neznamená, že by si Lev povolání nahoru nezasloužil.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta46205417143:12174
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

