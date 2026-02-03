Kdo přijde po Tomkovi? Největší talenti extraligy, kteří můžou v příští sezoně prorazit
Je to úkaz, jaký se v hokejové Tipsport extralize neobjevil od Jiřího Hudlera. Karlovarský Petr Tomek v 17 letech zásobuje Energii brankami, jako mladý teenager už jich dal třináct. Kdo ovšem bude v Česku následovníkem úkazu ze západních Čech? Web iSport vybral a přiblížil jména šesti hráčů do 19 let, kteří by se mohli v příštím ročníku uchytit mezi muži a utrhnout si své místo podobně jako útočník klubu z lázeňského města.
Michal Hartl
16 let
útočník
Kometa Brno
Na posledním Hlinka Gretzky Cupu zrovna nezářil, to ho ale pohltila síla očekávání ze strany veřejnosti a taky se svezl s bezkrevným českým výkonem. Zato v mužském výběru Komety nemá co ztratit, a podle toho taky hraje. V jeho projevu je patrná lehkost, v šestnácti letech už v extralize zapsal premiérový bod. Mezi juniory dal devatenáct gólů a dvanáct asistencí za 27 utkání.
Šimon Fasner
18 let
útočník
Vítkovice
Zaujal hned při premiéře v dospělé extralize, když si rovnou připsal branku. V aktuálním ročníku přidal další dvě a klub z Ostravy u něj uplatnil opci. Než ovšem nevysoký útočník začne sbírat výraznější vytížení, chvíli si počká. Při letošní vítkovické marodce odehrál nejvíc ke čtrnácti minutám, stihl jedenáct utkání. Do budoucna může být pro modrobílé zajímavým talentem.
Matěj Tománek
17 let
útočník
Plzeň
Další produkt vynikající plzeňské akademie. Jen je stejně jako u Adama Benáka škoda, že Tománkovi někdo nedal něco do pití, aby nabral aspoň deset čísel výšky. Se 172 centimetry je přesto nejproduktivnějším dorostencem v juniorské extralize (14+19 ve 31 zápasech) a v předchozím ročníku si podmanil dorosteneckou soutěž 70 body za 40 utkání. Bude to stačit na muže?
Lukáš Kachlíř
16 let
obránce
Liberec
Nejzábavnější český hráč na loňském Hlinka Gretzky Cupu. S pukem si coby méně urostlý obránce náramně dovolil, hlavy dokázal zamotat i Kanaďanům. Liberecký trenér Jaroslav Kudrna v případě odchovance Havlíčkova Brodu prokázal odvahu, když Kachlíře už třináctkrát nasadil v A-týmu. Přitom si v zadních řadách vydržoval i mladou naději Tomáše Galvase, jen o tři roky staršího borce.
Filip Novák
17 let
útočník
Sparta
Předloni v červnu s Pražany podepsal první profesionální kontrakt, starty začal sbírat od tohoto ročníku, kdy střídá Spartu s partnerskými Litoměřicemi v první lize. Na bod ještě čeká, naposledy proti Motoru odehrál 11 minut a 40 sekund v solidním tempu. Ještě většího zápřahu se dočkal v Lize mistrů, v níž Sparta mohla šetřit své největší opory a dát prostor právě mladíkům.
Jakub Lev
18 let
útočník
České Budějovice
Jmenovec zkušeného plzeňského útočníka, avšak bez rodinné vazby. V juniorce Motoru plnil roli asistenta i kapitána, aktuální ročník mu vynesl 46 bodů (16+30) ve 40 kláních. Dobrý výkaz, který dalšímu z party nepříliš vzrostlých nadějí zajistil šest zářezů za áčko, když České Budějovice hasily personální nouze. To neznamená, že by si Lev povolání nahoru nezasloužil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|46
|20
|5
|4
|17
|143:121
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž