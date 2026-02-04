Předplatné

Proč se výborní Švédové nehrnou do Česka? Tomášek rozebírá důvody: Penze i Liga mistrů

Extraligová vrata jsou pro cizince otevřené dokořán. Většina klubů však najímá několikrát přebrané zboží, čemuž pak leckdy odpovídají i výkony. Například u Sparty a Pardubic však vnímáte tendence zlákat ze světa prvotřídní kusy. Finanční prostředky by byly, oba týmy jsou schopné konkurovat švédským i švýcarským příjmům. David Tomášek z Färjestadu rozebírá, proč se sem zatím špičkoví Seveřané nehrnou. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>> 

Co dřív nebyl důvod probírat, nyní už se děje. Český mistr světa z Prahy se s klubovými parťáky občas dá do řeči na téma nejvyšší domácí soutěže. Švédové si nemohli nevšimnout, že se v extralize, o níž dřív neměli potuchy, něco zajímavého děje.

„Extraliga udělala za poslední roky velký skok, všímají si toho všichni po Evropě. Občas se někde mihne zpráva o tom, kdo koho odkud vykoupil, a kluci se ptají, jestli je to pravda a podobně. Ví se o dvou týmech u nás, které toho jsou schopny,“ rekapituluje útočník Färjestadu.

Ze slov 29letého borce vyplývá, že skutečně špičkoví Švédové, dlouhodobě etablovaní v tamní SHL, nemají mnoho důvodů odcházet ven. Hrají špičkovou soutěž, jsou velmi dobře odměňováni a baví je život ve vlastní zemi s plnou porcí různých benefitů. „Švédové jsou konzervativní, někteří nejdou ani do Švýcarska, i když by měli možnost,“ odkrývá jejich náturu David Tomášek.

Jinak řečeno: musela by na stůl přistát neodmítnutelná nabídka. Švédský sociální systém je propracovaný tak, že se nemusíte obávat období po kariéře.

