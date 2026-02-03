Je čas nebát se sázet na teenagery. Faktor Tomek jako inspirace pro ostatní?
Dotujete extraligovou juniorku, investujete do existence mládežnických kategorií nemalé prostředky. Ve finále si ale do áčka spíš pořídíte cizince, jimiž dost často zalepíte díru v sestavě, protože jsou z řady důvodů blíž po ruce. Jenže příklady Karlových Varů či Liberce nabízejí i jiné možnosti. Že to s českými bažanty jde. A dokonce výborně. „Pokud hrají dobře, plní to, co mají, a jsou ve hře vidět, jsem jednoznačně pro. Trenéři by to měli podporovat víc a víc,“ tvrdí Jaroslav Špaček, olympijský šampion a expert na hokejovou výchovu v Plzni. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Na jedné straně Tipsport extraliga sklízí pochvaly za stoupající atraktivitu, zvyšující se návštěvnost. Některé kluby jsou schopny zlákat z ciziny renomované české reprezentanty, nikoli na jejich hokejové dožití, nýbrž stále schopné zařizovat výhry, lákat další diváky, ať už do arén nebo zprostředkovaně.
Zároveň však nejde neslyšet nářky, že extraligové kluby se zrovna nepředbíhají v podpoře budoucnosti českého hokeje. S čímž úzce souvisí každoroční úprk desítek talentovaných junáků do zámoří nebo na sever Evropy.
Pré mají cizinci, například v Hradci Králové tvoří nadpoloviční část sestavy. Najatým zahraničním hokejistům to přináší velmi dobré živobytí, ve svých zemích by takový herní prostor nebo finance neobdrželi. Navíc v kabině hbitě najdou přívržence, nemálo krajanů, rychleji zapadnou. Našinci jsou ve východočeském regionálním klubu v menšině a přemýšlíte, kdo je vůbec tváří týmu.
Mohl jí být český útočník, kdyby však loni v létě neodešel tehdy 17letý, nyní už o rok starší klenot Adam Novotný. Ačkoli se mu připravovala pozice v elitních formacích, sebral se a odešel do kanadské juniorky. S cílem dát si větší šanci na draft NHL, být víc na očích skautům. Tady poznáte, jakou prestiž má vůči NHL nejvyšší domácí soutěž. Není to rozvojová liga jako například finská.
Další otázka: na kterého cizince v extralize chodíte? S ohledem na počet více než stovky zahraničních hráčů byste měli