Přibude Hrachovinovi konkurence? Ve Finsku mají jasno. Vítkovice loví i v Kometě

Zimák ŽIVĚ: Proč Vary tak válí? Motor v problémech. Česká zranění před ZOH • Zdroj: isportTV
Marek Hrivík, kapitán Vítkovic, vypadl kvůli zranění ze slovenské nominace na ZOH
Vítkovický trenér Václav Varaďa během utkání proti Liberci
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina v utkání proti Liberci
Rhett Holland slaví gól proti Spartě
Vítkovický Marek Kalus se raduje z gólu proti Liberci
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina v utkání proti Liberci
Vítkovický Ralfs Freibergs v šanci proti libereckému brankáři Štěpánu Lukešovi
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Po minulé sezoně, v níž si zajistili definitivní záchranu až v předposledním kole v Kladně, se kabinou vítkovických hokejistů prohnal pořádný vichr. Devět hráčů přišlo, jiných třináct odešlo. Další průvan, i když zdaleka ne tak silný, se očekává znovu. Přijde to vhod, vždyť z uplynulých pětadvaceti odehraných utkání je Varaďův mančaft nejhorší v extralize. Jaké změny devětačtyřicetiletý kouč a sportovní manažer chystá?

Měla to být sezona, která bude klidnější. Nicméně nestalo se. Jen pro pořádek, Vítkovice v září žádný boj o titul nevyhlašovaly, jenže s tak mizernou formou rozhodně nepočítaly. Z minulých devíti utkání zvítězily jedinkrát, v polovině ledna si poradily jen s posledním Litvínovem.

Modrobílí berou s úlevou, že se jim podzimní měsíce relativně vydařily. Jen díky tomu se jim další záchranářské trable vyhnou. I tak si ale zahrávají s ohněm. Vzhledem k náročnému losu v závěrečných pěti kolech (Hradec, České Budějovice, Třinec, Pardubice a Plzeň) se klidně může stát, že v play off budou chybět. Na třináctou Mladou Boleslav drží jen pětibodový náskok, Bruslaři navíc odehráli o utkání méně.

Nepříznivé období nutí v ostravských kancelářích jednat, teď už směrem k příští sezoně. V hokejovém zákulisí se několik dnů spekuluje o tom, že Rideru brzy posílí Švéd Niklas Rubin, toho času gólman finského Kärpätu.

Přestože v této sezoně zatím zůstává za očekáváním, v minulých letech v barvách konkurenčního Ässätu zářil. Před rokem v play off dokonce vyšponoval svou úspěšnost zákroků na 93,1 %. 

Že třicetiletý brankář nakonec skutečně zakotví v Ostravě, potvrzují i skandinávské zdroje. „Podle mých informací bude hrát Rubin příští sezonu ve Vítkovicích,“ napsal na sociální síť X finský redaktor Janne Onnela, jenž s Rubinem osobně mluvil. „Teď se soustředím na Kärpät. Co se stane v budoucnu, to se stane v budoucnu,“ odpověděl mu gólman.

Je tak velmi pravděpodobné, že Dominiku Hrachovinovi, který v prosinci podepsal novou smlouvu, přibude konkurence. Z kola ven pak odejde Lukáš Klimeš, stejně jako obránce Vojtěch Budík.

Kdo dál posílí Vítkovice? Hotovo by mělo být s přesunem třineckého Andreje Nestrašila, jemuž brzy skončí pětiletá smlouva s Oceláři. Čtyřiatřicetiletý útočník dlouho čekal na novou nabídku, jenže neklaplo to. Od příštího ročníku tak opráší spolupráci s koučem Václavem Varaďou.

Podle informací deníku Sport by měl do Ostravy dorazit i úřadující šampion s Kometou Rhett Holland. Řízný bek tak doplní už tak početnou zámořskou legii, která momentálně čítá šest kusů. Naopak s velkou pravděpodobností odejde Branden Troock, jenž se po příchodu z Finska ještě v modrobílém dresu neprosadil.

Kteří hráči podepsali s Vítkovicemi nedávno nové smlouvy?

  • Dominik Hrachovina (brankář)
  • Joe Leahy (obránce)
  • Patrik Demel (obránce)
  • Marek Kalus (útočník)
  • Jindřich Abdul (útočník)
  • Anthony Nellis (útočník)
  • Chad Yetman (útočník)
  • Krzysztof Macias (útočník)
  • Šimon Fasner (útočník)

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta46205417143:12174
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

