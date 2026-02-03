Přibude Hrachovinovi konkurence? Ve Finsku mají jasno. Vítkovice loví i v Kometě
Po minulé sezoně, v níž si zajistili definitivní záchranu až v předposledním kole v Kladně, se kabinou vítkovických hokejistů prohnal pořádný vichr. Devět hráčů přišlo, jiných třináct odešlo. Další průvan, i když zdaleka ne tak silný, se očekává znovu. Přijde to vhod, vždyť z uplynulých pětadvaceti odehraných utkání je Varaďův mančaft nejhorší v extralize. Jaké změny devětačtyřicetiletý kouč a sportovní manažer chystá?
Měla to být sezona, která bude klidnější. Nicméně nestalo se. Jen pro pořádek, Vítkovice v září žádný boj o titul nevyhlašovaly, jenže s tak mizernou formou rozhodně nepočítaly. Z minulých devíti utkání zvítězily jedinkrát, v polovině ledna si poradily jen s posledním Litvínovem.
Modrobílí berou s úlevou, že se jim podzimní měsíce relativně vydařily. Jen díky tomu se jim další záchranářské trable vyhnou. I tak si ale zahrávají s ohněm. Vzhledem k náročnému losu v závěrečných pěti kolech (Hradec, České Budějovice, Třinec, Pardubice a Plzeň) se klidně může stát, že v play off budou chybět. Na třináctou Mladou Boleslav drží jen pětibodový náskok, Bruslaři navíc odehráli o utkání méně.
Nepříznivé období nutí v ostravských kancelářích jednat, teď už směrem k příští sezoně. V hokejovém zákulisí se několik dnů spekuluje o tom, že Rideru brzy posílí Švéd Niklas Rubin, toho času gólman finského Kärpätu.
Přestože v této sezoně zatím zůstává za očekáváním, v minulých letech v barvách konkurenčního Ässätu zářil. Před rokem v play off dokonce vyšponoval svou úspěšnost zákroků na 93,1 %.
Že třicetiletý brankář nakonec skutečně zakotví v Ostravě, potvrzují i skandinávské zdroje. „Podle mých informací bude hrát Rubin příští sezonu ve Vítkovicích,“ napsal na sociální síť X finský redaktor Janne Onnela, jenž s Rubinem osobně mluvil. „Teď se soustředím na Kärpät. Co se stane v budoucnu, to se stane v budoucnu,“ odpověděl mu gólman.
Je tak velmi pravděpodobné, že Dominiku Hrachovinovi, který v prosinci podepsal novou smlouvu, přibude konkurence. Z kola ven pak odejde Lukáš Klimeš, stejně jako obránce Vojtěch Budík.
Kdo dál posílí Vítkovice? Hotovo by mělo být s přesunem třineckého Andreje Nestrašila, jemuž brzy skončí pětiletá smlouva s Oceláři. Čtyřiatřicetiletý útočník dlouho čekal na novou nabídku, jenže neklaplo to. Od příštího ročníku tak opráší spolupráci s koučem Václavem Varaďou.
Podle informací deníku Sport by měl do Ostravy dorazit i úřadující šampion s Kometou Rhett Holland. Řízný bek tak doplní už tak početnou zámořskou legii, která momentálně čítá šest kusů. Naopak s velkou pravděpodobností odejde Branden Troock, jenž se po příchodu z Finska ještě v modrobílém dresu neprosadil.
Kteří hráči podepsali s Vítkovicemi nedávno nové smlouvy?
- Dominik Hrachovina (brankář)
- Joe Leahy (obránce)
- Patrik Demel (obránce)
- Marek Kalus (útočník)
- Jindřich Abdul (útočník)
- Anthony Nellis (útočník)
- Chad Yetman (útočník)
- Krzysztof Macias (útočník)
- Šimon Fasner (útočník)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|46
|20
|5
|4
|17
|143:121
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž