Minuty od velkého přestupu! Třinec už čekal na příchod Voženílka, když v tom…
S Oceláři získal oba poslední tituly, a když zatoužil po švýcarském angažmá, dohodnul se v Třinci na přerušení smlouvy. Obecná představa, že se reprezentant Daniel Voženílek jednou na starou adresu vrátí, měla nabrat reálných obrysů už v této sezoně. Klub z východu republiky intenzivně usiloval o návrat borce se zvučným jménem, ale zdánlivě jistá dohoda padla. „Vše už bylo téměř hotové, chyběl jen podpis Zugu,“ odhalil pro klubový web sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Jak s předstihem informoval deník Sport, web iSport i experti podcastu Zimák, Voženílkovo navázání na platnou smlouvu v Třinci bylo v zákulisí velkým tématem. Návrat od startu ročníku 2026/27 se v kuloárech považoval za hotový. Jenže Třinec zatoužil po svém koni ještě pro nadcházející play off. Zájem měl i hráč, posila jako hrom už se pomalu balila na cestu.
Všechno se pokazilo až 31. ledna, tedy v nejzazší přestupový den probíhajícího ročníku. „V posledním zápase se Zugu minutu před koncem zranil jeden útočník. Dohoda tím padla. Generální manažer Zugu ‚zuknul‘. Ale v tu chvíli jsem se moc nesmál, protože už jsem opravdu věřil, že transfer vyjde,“ neskrýval zklamání hlavní boss třineckého managementu Jan Peterek.
Comeback by dával smysl oběma stranám. Zatímco červenobílí by se dočkali mistra světa z předloňského roku a fantoma dřívějších tažení za zlatem, Voženílek by se zase vrátil na známé místo, které si nesmírně zamiloval. S manželkou se stará o tři syny, hokejově se mu ve Švýcarsku v uplynulých měsících tolik nedařilo.
Pro rodinu byl přesun do Zugu významným a v jistém ohledu náročným krokem. „Manželka by nejradši zůstala v Třinci. Největší skok byl přesun pro nejstaršího syna. V šesti letech šel do první třídy, na švýcarskou školu, učil se německy,“ líčil Voženílek Sportu už na podzim 2024, kdy angažmá v NL nakopnul v obrovském stylu.
V aktuální sezoně zvládl ovšem pouhých 11 bodů (2+9) ve 30 zápasech, což je pro švýcarskou soutěž z pozice cizince zkrátka málo. Nebýt zdravotních komplikací v kádru Zugu, mířil by Voženílek směrem do Třince. Pod Javorovým se objevil už před vánočními svátky, když v reprezentační přestávce navštívil utkání s Mladou Boleslaví. Kontakty s hráčem tak probíhaly i na osobní úrovni.
Článek pokračuje pod infografikou
Ikonickým zůstává pro Oceláře a celou extraligu moment ze semifinále play off 2024, kdy Voženílek v poslední sekundě srovnal šesté utkání se Spartou, což přispělo k pozdějšímu obratu Slezanů. Jako první v historii převrátili ve vyřazovací fázi sérii, v níž ztráceli už 0:3 na zápasy. Na svůj odkaz může devětadvacetiletý rodák z Pardubic navázat od dalšího ročníku.
Mezi třineckými posilami přibude i jméno reprezentačního obránce Filipa Pyrochty z Mladé Boleslavi. Naopak na odchod se po pěti výživných letech v Třinci chystá útočník Andrej Nestrašil, podepsaný ve Vítkovicích. Další změny u Ocelářů se mají týkat defenzivy, ale Peterek spekulace s předstihem potvrzovat nechce.
„Myslím, že už mě všichni znají. Nechci to komentovat, veřejně to vždy řešíme až po konci aktuální sezony,“ uvedl sportovní manažer úspěšné značky. „V průběhu sezony se samozřejmě pořád něco děje. Řešíte hráče, smlouvy, občas přijde nějaká nabídka na možné posílení nebo výměny.“
Oceláři budou přemítat také nad složením realizačního týmu, který po odchodu stratéga Zdeňka Motáka přebral v hlavní roli do té doby asistující trenér Boris Žabka. Štáb vedle Jiřího Raszky v posledních utkáních rozšířil také jinak aktivní útočník Vladimír Dravecký.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|46
|20
|5
|4
|17
|143:121
|74
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž