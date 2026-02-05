Předplatné

ZIMÁK s koučem Motákem: Proč to v Třinci zabalil, vzal by Kundrátka na olympiádu?

Tipsport extraliga
Hostem dalšího dílu podcastu Zimák je Zdeněk Moták, jenž se vůbec poprvé vyjadřuje ke své překvapivé rezignaci v extraligovém Třinci. Ostřílený trenérský stratég během dovolené v Římě rozebírá důvody, které jej přiměly po třech a půl letech ocelářskou organizaci opustit. S dvěma mistrovskými tituly na kontě.

Dostává i otázku, zda by na olympiádu do Milána vzal Tomáše Galvase a co si myslí o nominaci Tomáše Kundrátka. Dojde i na trenérův pohled na budoucnost mazáka Martina Růžičky v třinecké sestavě.

V otevřené části se podíváme na rozbor nové prestižní štace, kterou 61letý kouč obdržel po úspěšném Patriku Augustovi. Dozvíte se jeho plány s dvacítkou, a které asistenty si vybral.

S tím souvisí i nehynoucí téma českého hokeje – odchody talentovaných teenagerů do zámoří či Skandinávie. Co si o nich Zdeněk Moták myslí?

Všechny kompletní díly najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a na nové iSport TV.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta46205417143:12174
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

