Tomášek odmítl Spartu. Mohl být nejlépe odměňovaným hráčem v historii. Mluví se o rivalovi

Návrat Davida Tomáška do Sparty se nekoná. Klub se v úterý vyjádřil k četným spekulacím, že by se reprezentační útočník mohl vrátit do klubu, odkud v roce 2023 do švédského Färjestadu. „Zájem o návrat Davida Tomáška do Sparty byl z naší strany dlouhodobý a velmi intenzivní. Trval už od jeho odchodu do zahraničí a komunikace mezi oběma stranami probíhala kontinuálně po celé tři roky,“ uvádějí sparťané na svých stránkách.

Nejlepší střelec SHL v uplynulé sezoně stihl 22 zápasů v dresu Edmontonu s bilancí 3+2, stabilní místo v NHL však nezískal a vrátil se zpět do Švédska. A přišlo vábení z elitní tuzemské soutěže.

„Ve chvíli, kdy se návrat stal opět reálně možným, jsme mu předložili nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. David se však rozhodl vydat jinou cestou,“ stojí v prohlášení, které vyšlo také na sociálních sítích.

Návrat do extraligy je u Tomáška ale stále ve hře. Zdroje Sportu hovoří, stejně jako v případě dalšího reprezentačního forvarda Matěje Stránského, o zájmu největšího sparťanského rivala – pardubického Dynama.

