Kometa v nejistotě! Oprava ledové plochy v hale Rondo se posunula až na příští rok
Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními pracemi za 50 milionů korun začít na jaře 2024. Termín dříve odložila kvůli kolizi s rekonstrukcí střechy nebo hokejovými turnaji. Nyní je snahou pracovat až ve chvíli, kdy budou hokejisté moct hrát v nové multifunkční hale. Potvrdil to mluvčí společnosti Martin Lísal. Rovněž modernizace fotbalového stadionu v Srbské ulici, kde hrají druholigové kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, je proti plánům pomalejší.
Posun oprav hokejové Winning Group Areny na letošek měl být konečný. Nyní zástupci Starezu jednají s městem a zhotovitelem o přeložení na příští rok. „Důvodem je předpoklad, že oficiálním termínem dokončení nové multifunkční haly je 25. říjen a extraligová sezona začíná už v září. Při jakémkoliv prodloužení rekonstrukce ledové plochy by tak hrozilo, že by Kometa neměla kde hrát,“ uvedl Lísal.
Investici za 49 milionů korun bez DPH Starez plánuje proto, že pod nynější plochou jsou ještě dvě starší plochy chlazení, celý okruh nedostatečně chladí a je extrémně energeticky náročný. Práce mají zahrnovat odstranění původních ledových ploch do hloubky 65 centimetrů a vybudování nové betonové plochy včetně technologie chlazení. Potrvají od května do září. „Po dobu rekonstrukce nebude možné plochu využívat. Provoz kanceláří, šaten, posilovny a podobně omezený nebude,“ doplnil mluvčí.
Opravuje se i fotbalová ShipEx Aréna
Modernizaci stadionu v Srbské, který rovněž spravuje Starez-sport, plánuje město delší dobu. Začátkem ledna 2024 počítalo s rozsáhlou rekonstrukcí za 80 až 90 milionů korun. Zadávací řízení ale zrušilo, protože se přihlásil jediný zájemce. Projektovou i zadávací dokumentaci pak revidovalo. V červenci 2024 schválili radní nové zadávací řízení na technologické vybavení areálu, které počítalo s úpravami za 20 milionů korun. I tento tendr ale kvůli vysoké ceně jediného uchazeče zrušili. Město se tedy rozhodlo zakázku dále rozdělit a opravovat po částech.
Letos jsou v plánu investice za 28,5 milionu korun. Práce v zimě zahrnují úpravy hlavní tribuny, VIP prostor, kanceláří trenérů, šaten i zázemí pro rozhodčí a delegáty. Součástí je výmalba a modernizace press centra i oprava technické budovy. Do poloviny července má být hotové nové ozvučení stadionu a instalace turniketů. Výměna sedaček na hlavní tribuně bude hotová do konce března, na zbytku stadionu do poloviny léta, v závislosti na počasí a zápasovém kalendáři. V plánu je také výměna výbojek za LED svítidla a opravy toalet, střechy hlavní tribuny a zázemí domácího týmu.
„Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion postupně dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží,“ sdělil ředitel Starezu Martin Mikš.
ShipEx Aréna s kapacitou přesahující 10.000 míst byla podle svých zástupců při podzimní části sezony nejnavštěvovanějším druholigovým stadionem v Česku. Na 19 zápasů přišlo téměř 67.000 diváků. „Rekordní návštěvnost je pozitivním signálem, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav. Jeho postupné zlepšování je nezbytné, pokud má dlouhodobě obstát v konkurenci moderních areálů. Vnímáme to jako systematickou práci, která má jasný cíl – připravit stadion na podmínky první ligy,“ řekl provozní ředitel společnosti ShipEx David Otoupalík.