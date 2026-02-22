Boleslav - Sparta 2:3. Pražané dvakrát dotahovali, pak rozhodl Fin Vesalainen
Hokejisté sedmé Sparty vyhráli v dohrávce 34. kola extraligy na ledě předposlední Mladé Boleslavi 3:2 a přiblížili se na jeden bod pátému Třinci i šestému Hradci Králové. O teprve druhé výhře Pražanů z posledních šesti utkání venku rozhodl v 52. minutě Fin Kristian Vesalainen. Bruslařský klub nenavázal na sérii pěti domácích vítězství před olympijskou pauzou a na dvanácté Kladno stále ztrácí dva body.
Sparta nastoupila bez svého kapitána a nejproduktivnějšího hráče Filipa Chlapíka, který se ve čtvrtek vrátil s reprezentací z olympijských her v Miláně, ale vyřadila jej nemoc. V útoku Mladé Boleslavi chyběli Tomáš Fořt a Patrik Zdráhal, ale vrátil se poprvé od 7. prosince Dominik Lakatoš.
Mladá Boleslav šla do vedení ve 14. minutě při vyloučení Kryštofa Hrabíka, kdy Fin Rekonen prostřelil Kořenáře z pravého kruhu. Spartě se podařilo vyrovnat 82 sekund před koncem první třetiny, po Pysykově střele dorážel Kousal.
Ve druhé části se málem dostal do velké šance Shore, ale nepovedlo se mu zpracovat Špačkovu přihrávku. Potom Furch kryl Irvingovu ránu přes clonu. Přesnou mušku neměl z dobré pozice ani další sparťanský obránce Sirota.
Ve 32. minutě se domácí vrátili do vedení. Po Koblížkově střele odražené od zadního mantinelu doklepl puk do odkryté branky Lichtag. V závěru druhé části mohl Bruslařský klub zvýšit při Irvingově vyloučení. Kořenář ale zasáhl proti Grígerovi, který se před něj natlačil zpoza branky a poradil si i s Procházkovou dorážkou.
V úvodu třetí třetiny v přečíslení po Procházkově přihrávce nezamířil přesně Gríger. Ve 43. minutě při Procházkově trestu Sparta vyrovnala. Po Shoreově přihrávce Furcha prostřelil Řepík.
V čase 51:33 přišel obrat Pražanů. Po Irvingově střele se před brankovištěm prosadil důrazný Vesailanen. V 58. minutě mohl pojistit náskok hostů po Řepíkově střele z dorážky Kryštof Hrabík, ale Furcha nepřekonal. Výsledek se nezměnil ani při závěrečné power play.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|47
|15
|5
|4
|23
|94:125
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž