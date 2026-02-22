Předplatné

Boleslav - Sparta 2:3. Pražané dvakrát dotahovali, pak rozhodl Fin Vesalainen

Sparťanští hokejisté se radují z výhry na ledě Mladé Boleslavi
Sparťanští hokejisté se radují z výhry na ledě Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Vít Černý
Kristian Vesalainen ze Sparty se raduje z gólu se spoluhráčem Davidem Němečkem proti Mladé Boleslavi
Boleslavský Filip Pavlík a sparťanský Michal Řepík
Sparťané Pavel Kousal a Tomáš Hyka se radují z gólu proti Mladé Boleslavi
Boleslavští hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Sparťanský Pavel Kousal překonává boleslavského brankáře Dominika Furcha
Boleslavský Petr Gewiese proti Spartě
Sparťanský Michael Špaček proti Mladé Boleslavi
16
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté sedmé Sparty vyhráli v dohrávce 34. kola extraligy na ledě předposlední Mladé Boleslavi 3:2 a přiblížili se na jeden bod pátému Třinci i šestému Hradci Králové. O teprve druhé výhře Pražanů z posledních šesti utkání venku rozhodl v 52. minutě Fin Kristian Vesalainen. Bruslařský klub nenavázal na sérii pěti domácích vítězství před olympijskou pauzou a na dvanácté Kladno stále ztrácí dva body.

Sparta nastoupila bez svého kapitána a nejproduktivnějšího hráče Filipa Chlapíka, který se ve čtvrtek vrátil s reprezentací z olympijských her v Miláně, ale vyřadila jej nemoc. V útoku Mladé Boleslavi chyběli Tomáš Fořt a Patrik Zdráhal, ale vrátil se poprvé od 7. prosince Dominik Lakatoš.

Mladá Boleslav šla do vedení ve 14. minutě při vyloučení Kryštofa Hrabíka, kdy Fin Rekonen prostřelil Kořenáře z pravého kruhu. Spartě se podařilo vyrovnat 82 sekund před koncem první třetiny, po Pysykově střele dorážel Kousal.

Ve druhé části se málem dostal do velké šance Shore, ale nepovedlo se mu zpracovat Špačkovu přihrávku. Potom Furch kryl Irvingovu ránu přes clonu. Přesnou mušku neměl z dobré pozice ani další sparťanský obránce Sirota.

Ve 32. minutě se domácí vrátili do vedení. Po Koblížkově střele odražené od zadního mantinelu doklepl puk do odkryté branky Lichtag. V závěru druhé části mohl Bruslařský klub zvýšit při Irvingově vyloučení. Kořenář ale zasáhl proti Grígerovi, který se před něj natlačil zpoza branky a poradil si i s Procházkovou dorážkou.

V úvodu třetí třetiny v přečíslení po Procházkově přihrávce nezamířil přesně Gríger. Ve 43. minutě při Procházkově trestu Sparta vyrovnala. Po Shoreově přihrávce Furcha prostřelil Řepík.

V čase 51:33 přišel obrat Pražanů. Po Irvingově střele se před brankovištěm prosadil důrazný Vesailanen. V 58. minutě mohl pojistit náskok hostů po Řepíkově střele z dorážky Kryštof Hrabík, ale Furcha nepřekonal. Výsledek se nezměnil ani při závěrečné power play.

KonecLIVE
23

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4715542394:12559
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů