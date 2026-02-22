Předplatné

Boleslav - Sparta 2:3. Za Pražany rozhodl Vesalainen, Chlapíka vyřadilo zranění

Sparťanští hokejisté se radují z výhry na ledě Mladé Boleslavi
Sparťanští hokejisté se radují z výhry na ledě Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Vít Černý
Kristian Vesalainen ze Sparty se raduje z gólu se spoluhráčem Davidem Němečkem proti Mladé Boleslavi
Boleslavský Filip Pavlík a sparťanský Michal Řepík
Sparťané Pavel Kousal a Tomáš Hyka se radují z gólu proti Mladé Boleslavi
Boleslavští hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Sparťanský Pavel Kousal překonává boleslavského brankáře Dominika Furcha
Boleslavský Petr Gewiese proti Spartě
Sparťanský Michael Špaček proti Mladé Boleslavi
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Jen pár minut poté, co američtí hokejisté v Miláně převzali zlaté medaile, se v Mladé Boleslavi znovu rozjela nejvyšší soutěž. Předkrm extraligového finiše obstarala v poslední den zimní olympiády dohrávka 34. kola se Spartou. I tady skočil na led jeden olympionik, lotyšský útočník Martinš Dzierkals v barvách hostů. Jejich kapitána Filipa Chlapíka po čtvrtečním návratu vyřadilo zranění. Pražané urvali vítězství 3:2 a ztrátu na elitní čtyřku stáhli čtyři body.

Tohle byl přesně důvod, proč ho brali. Sparťané dvakrát prohrávali, ale pokaždé se dotáhli. V polovině 52. minuty se na brankovišti nejlíp zorientoval Kristian Vesalainen poté, co Aaron Irving vyslal od modré čáry svou pověstnou protitankovou střelu. Dominik Furch nestačil jeho pumelici pokrýt. Finský útočník pak i v kleče důsledně a snad na třetí pokus domlátil kotouč za jeho záda a rozhodl zápas ve prospěch pražského týmu.

„Po dvaceti dnech volna to bylo těžké utkání, ale mělo docela spád. Byli jsme schopni dvakrát srovnat a výsledek otočit. Ceníme si toho, bojujeme o čtyřku. Budeme se snažit se tam protlačit. Teď nás čeká těžký Liberec,“ řekl sparťanský útočník Michal Řepík, který na začátku třetí třetiny vyrovnal v přesilovce na 2:2 poté, co mu zpoza branky ukázkově nabil Devin Shore.

Na dresu měl Řepík kapitánské céčko místo Chlapíka, jenž nenastoupil. Zatímco on ještě ve středu bojoval v olympijském čtvrtfinále proti Kanadě, sparťané trénovali. „Už toho bylo dost, bylo to dlouhé. Tohle nikoho moc nebaví, naštěstí jsou zápasy zpátky. Teď už půjdou v rychlém sledu. Musíme se na ně dobře připravit, dobře trénovat, regenerovat a jedeme dál. Myslím, že každý mančaft pracoval trochu ještě na kondici, na systému. Play off se blíží, takže i poslední zápasy základní části budou urputné. Každý bojuje o nějaké body, které do tabulky potřebuje. Budou asi vypadat stejně jako tenhle,“ předeslal 37letý útočník.

Řepík: Pauza? Trošku jsem vypustil hokej

Sparta dala všechny tři góly ze slotu. Včetně prvního vyrovnání z hole Pavla Kousala. Řepík měl ještě jednu velkou šanci v záběru, kdy už se Furch chystal utéct na střídačku, aby za Boleslav mohl naskočit šestý hráč. Ale rychle se zase vrátil, protože sparťané vyrazili do přečíslení. Řepíkův pokus zastavil gólman domácích betonem, Kryštof Hrabík z dorážky přestřelil.

„V play off budou rozhodovat předbrankové prostory. Musíme být dobří hlavně u nás v pásmu. Nedostávat góly a naopak na opačné straně něco dát. Ve druhé třetině jsme hráli moc po mantinelech a málo se tam dostávali. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a myslím, že jsme se zlepšili,“ zmínil se Řepík.

Bruslaři nenavázali na sérii pěti domácích vítězství před olympijskou přestávkou a na dvanácté Kladno stále ztrácejí dva body. Zatímco si komplikují vyhlídky na postup do předkola, Sparta se rve dál o přímou účast ve čtvrtfinále.

„Honíme to, bylo by lepší na těch pozicích být, ale bohužel jsme si to v průběhu sezony pokazili. Čekají nás tři zápasy venku a dva doma, s těžkými soupeři. Ale tohle byl pro nás dobrý začátek, zápas jsme otočili. Odpočinuli jsme si, byl jsem pár dní v Barceloně, kde bylo lepší počasí než tady. Trošku jsem vypustil hokej, užil si rodiny. Uteklo to strašně rychle, teď jsme zpátky. Jdeme postupně, to hlavní máme před sebou,“ uvedl Řepík.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4715542394:12559
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

