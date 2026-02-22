Boleslav - Sparta 2:3. Za Pražany rozhodl Vesalainen, Chlapíka vyřadilo zranění
Jen pár minut poté, co američtí hokejisté v Miláně převzali zlaté medaile, se v Mladé Boleslavi znovu rozjela nejvyšší soutěž. Předkrm extraligového finiše obstarala v poslední den zimní olympiády dohrávka 34. kola se Spartou. I tady skočil na led jeden olympionik, lotyšský útočník Martinš Dzierkals v barvách hostů. Jejich kapitána Filipa Chlapíka po čtvrtečním návratu vyřadilo zranění. Pražané urvali vítězství 3:2 a ztrátu na elitní čtyřku stáhli čtyři body.
Tohle byl přesně důvod, proč ho brali. Sparťané dvakrát prohrávali, ale pokaždé se dotáhli. V polovině 52. minuty se na brankovišti nejlíp zorientoval Kristian Vesalainen poté, co Aaron Irving vyslal od modré čáry svou pověstnou protitankovou střelu. Dominik Furch nestačil jeho pumelici pokrýt. Finský útočník pak i v kleče důsledně a snad na třetí pokus domlátil kotouč za jeho záda a rozhodl zápas ve prospěch pražského týmu.
„Po dvaceti dnech volna to bylo těžké utkání, ale mělo docela spád. Byli jsme schopni dvakrát srovnat a výsledek otočit. Ceníme si toho, bojujeme o čtyřku. Budeme se snažit se tam protlačit. Teď nás čeká těžký Liberec,“ řekl sparťanský útočník Michal Řepík, který na začátku třetí třetiny vyrovnal v přesilovce na 2:2 poté, co mu zpoza branky ukázkově nabil Devin Shore.
Na dresu měl Řepík kapitánské céčko místo Chlapíka, jenž nenastoupil. Zatímco on ještě ve středu bojoval v olympijském čtvrtfinále proti Kanadě, sparťané trénovali. „Už toho bylo dost, bylo to dlouhé. Tohle nikoho moc nebaví, naštěstí jsou zápasy zpátky. Teď už půjdou v rychlém sledu. Musíme se na ně dobře připravit, dobře trénovat, regenerovat a jedeme dál. Myslím, že každý mančaft pracoval trochu ještě na kondici, na systému. Play off se blíží, takže i poslední zápasy základní části budou urputné. Každý bojuje o nějaké body, které do tabulky potřebuje. Budou asi vypadat stejně jako tenhle,“ předeslal 37letý útočník.
Řepík: Pauza? Trošku jsem vypustil hokej
Sparta dala všechny tři góly ze slotu. Včetně prvního vyrovnání z hole Pavla Kousala. Řepík měl ještě jednu velkou šanci v záběru, kdy už se Furch chystal utéct na střídačku, aby za Boleslav mohl naskočit šestý hráč. Ale rychle se zase vrátil, protože sparťané vyrazili do přečíslení. Řepíkův pokus zastavil gólman domácích betonem, Kryštof Hrabík z dorážky přestřelil.
„V play off budou rozhodovat předbrankové prostory. Musíme být dobří hlavně u nás v pásmu. Nedostávat góly a naopak na opačné straně něco dát. Ve druhé třetině jsme hráli moc po mantinelech a málo se tam dostávali. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a myslím, že jsme se zlepšili,“ zmínil se Řepík.
Bruslaři nenavázali na sérii pěti domácích vítězství před olympijskou přestávkou a na dvanácté Kladno stále ztrácejí dva body. Zatímco si komplikují vyhlídky na postup do předkola, Sparta se rve dál o přímou účast ve čtvrtfinále.
„Honíme to, bylo by lepší na těch pozicích být, ale bohužel jsme si to v průběhu sezony pokazili. Čekají nás tři zápasy venku a dva doma, s těžkými soupeři. Ale tohle byl pro nás dobrý začátek, zápas jsme otočili. Odpočinuli jsme si, byl jsem pár dní v Barceloně, kde bylo lepší počasí než tady. Trošku jsem vypustil hokej, užil si rodiny. Uteklo to strašně rychle, teď jsme zpátky. Jdeme postupně, to hlavní máme před sebou,“ uvedl Řepík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|47
|15
|5
|4
|23
|94:125
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž