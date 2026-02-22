Předplatné

ONLINE: Boleslav - Sparta 1:1. Kousal překonal Furcha, Chlapík mimo sestavu

Boleslavský Petr Gewiese proti Spartě
Boleslavský Petr Gewiese proti SpartěZdroj: ČTK / Vít Černý
Sparťanský Michael Špaček proti Mladé Boleslavi
Brankář Sparty Josef Kořenář oslavuje vychytanou výhru se střelcem Devinem Shorem
Boleslavští hokejisté se radují z gólu proti Spartě
Útočník Sparty Devin Shore oslavuje další gól
Boleslavský trenér Miloslav Hořava během utkání proti Spartě
Sparťanští hokejisté oslavují první trefu Fina Kristiana Vesalainena (druhý zprava)
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během utkání proti Mladé Boleslavi
Poslední den olympijských her končí pauzu pro hokejovou Tipsport extraligu. Česká nejvyšší soutěž se vrací dohrávkou 34. kola mezi Mladou Boleslaví a Spartou (17:30). Oba týmy v závěrečných duelech základní části hrají ještě o hodně. Bruslaři se pokouší na úkor Kladna prodrat na poslední postupové místo zaručující účast v play off. Pražané nadále chtějí proniknout mezi čtyři nejlepší týmy a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále. Pomohou jim k výhře i Filip Chlapík s Martinsem Dzierkalsem, kteří reprezentovali na olympiádě? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

11

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta46205417143:12174
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc47183224110:13862
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4615542292:12259
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

